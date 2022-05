Este es el precio por el que el Granada podría sentarse a negociar por Luís Maximiano

Según Il Mattino, los napolitanos están muy interesado en el guardameta rojiblanco

Ni siquiera hemos llegado al mercado de fichajes cuando ya han saltado los primeros rumores de clubes interesados en jugadores del Granada CF. Esta vez le ha tocado de nuevo a Luís Maximiano por un supuesto interés del SSC Napoli según ha apuntado el diario italiano Il Mattino.

"El Nápoles se ha interesado por un joven de 23 años con grandes ilusiones, una de las revelaciones de LaLiga: Luis Maximiano del Granada", y añade que "los ojeadores azzurri lo han incluido entre los nuevos nombres de portero emergentes. Los intermediarios ya están en acción y la negociación está dando sus primeros pasos", concluye el reporte.

La realidad es que la directiva del Granada, como ya han comentado en varias ocasiones, no cierran la puerta a salidas. Sin embargo, es probable que la entidad de Di Laurentiis deba subir su oferta por el guardameta luso, pues tiene una cláusula muy elevada, de 25 millones. Muy por debajo de lo que según Il Mattino quieren pagar los napolitanos por Maxi.

No obstante, es probable que la entidad pueda aceptar una oferta que se acerque a los 17 millones de euros, pues a pesar de que no se aferren a la cláusula del futbolista, hay un porcentaje de la futura de venta que se irá directamente a su exequipo, el Sporting Clube de Portugal.

La temporada del Granada podría ser peor si no fuera por Luís Maximiano. El guardameta portugués el quinto portero de las cinco grandes ligas que más paradas realiza. El portugués recibe de media 1.49 goles por partido, aunque realiza 4.1 paradas según datos de @BeSoccerPro.

Por delante de él está en primer lugar, Sergio Romero, al que le siguen Omlin, Belec y Provedel. El cancerbero del Granada supera sin embargo a porteros de prestigio como David de Gea, Pickford, Sommer, Schmeichel o Lopes.

Hace un mes, ESTADIO Deportivo preguntó al propio Maximiano por el supuesto interés de equipos de mayor calado como el FC Barcelona, a lo que respondió que "personalmente, no me gusta pensar mucho en el futuro. A mí me gusta vivir el día a día; mañana no sabes qué puede pasar. No sabes ni siquiera si podrá venir a entrenar. Disfruto de cada momento, de cada día, de cada entreno y de mis compañeros.

Estoy aquí para intentar hacer mejor al club y para crecer también deportiva y personalmente. Al final, tengo 23 años. Todavía no he hecho nada en el fútbol. Intento mantener mi equilibrio y trabajar cada día más para seguir mejorando".