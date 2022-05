Molina: "Mi techo es seguir disfrutando del fútbol"

El delantero de Alcoy salió y anotó dos tantos, además de asistir en otros dos

Mallorca y Granada, separados por un solo punto en la tabla de clasificaciones, protagonizaron este sábado en el estadio Son Moix un duelo directo por la permanencia a falta de cuatro jornadas para el final de LaLiga.

El equipo del mexicano Javier Aguirre afrontó el choque con el apoyo incondicional de cerca de 20.000 aficionados, el tope del aforo; aunque el Granada no se quedó atrás, pues 300 valientes se dieron cita en Son Moix para animar a su equipo en este trascendental choque.

Para este encuentro, Aitor Karanka recuperaba a todos los sancionados, que partieron desde el inicio en una defensa reorganizada con la aparición de Víctor Díaz de central en detrimento de Germán. Además, arriba desde el inicio partió un Darwin Machís que ya ante el Celta fue uno de los futbolistas más diferenciales.

Sin embargo, sin saberlo, el protagonista de este partido iba a ser Jorge Molina. El alicantino salió y asistió por partida doble además de anotar dos tantos que certificaron el vital triunfo rojiblanco en Son Moix. El delantero atendió a los micrófonos de Movistar+, donde admitió que "sabíamos que este partido era vital, que habíamos mejorado y no habíamos ganado y lograrlo de esta manera nos hace estar muy contentos".

Cuestionado por lo que supone este encuentro, es "seguir vivos, porque de perder "se nos habría complicado, aunque el martes tenemos un partido muy importante".

Al ariete también le preguntaron sobre si esperaba que el partido terminara así sobre si en algún momento pensó que el partido podía terminar así, algo que confesó que no imaginaba. "Veníamos sufriendo y no nos podíamos imaginar esta manera de ganar, pero nos viene bien para superar la ansiedad y el martes lograr otro buen resultado".

El abuelo de LaLiga ha anotado y dado otros dos goles en una jornada espectacular para él a sus cuarenta años. Son diez los goles que lleva ya en la competición liguera. Molina ha resaltado en Movistar+ que "mi techo es seguir disfrutando del fútbol y seguir ayudando al equipo".

Este martes, el Granada recibe en casa al Athletic Club, un equipo que actualmente está luchando por las plazas europeas que dan acceso a la Conference League. Karanka, sobre su delantero ha declarado que hasta que no lo conoces "no eres consciente de lo bueno que es en todo, lo que genera, como finaliza. Para salir de inicio con él tuve ciertas dudas porque solo arriba podía estar un poco desprotegido. Molina es un chico espectacular, como sus números. Ha renovado otro año y para nosotros, en el vestuario y en el campo es importantísimo. Ha salido en momentos complicados en el segundo tiempo. Es una pena no haberle conocido 20 años antes", declaró Karanka en rueda de prensa.