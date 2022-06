Jorge Molina rompe su silencio: el penalti del descenso, Luis Milla y el Getafe y una posible vuelta al conjunto azulón

El ariete alicantino visitó el canal de Twitch de 'Hora Azulona' con motivo del quinto aniversario del ascenso a Primera de los madrileños

Aunque todo parece ir más lento de lo normal, el Granada CF ya se está moviendo de cara al mercado de fichajes de verano, que se abre el próximo 1 de julio. El nuevo director deportivo de la entidad, Nico Rodríguez, está atento a los intereses que llegan por parte de otros equipos por jugadores como Maximiano, muy codiciado en Europa, Domingos Duarte, Luis Milla o Max Gonalons, entre otros.

Hay otros jugadores que sí prefieren quedarse a ayudar al equipo en busca del ascenso. Ese tipo de jugadores son los Víctor Díaz, Jorge Molina o Antonio Puertas. Molina erró el penalti que quizá hubiera dado la salvación al Granada e inmediatamente después, a la salida del estadio, ya estaba asegurando a los aficionados que se iba a quedar.

Ahora, el ariete alicantino ha roto su silencio. El viernes, el canal de Twitch 'Hora Azulona' le invitó a charlar con motivo del quinto aniversario del ascenso a Primera del Getafe CF.

Sobre el penalti ante el Espanyol, Molina lamentó que "te marca", aunque acierta al decir que "se han hecho las cosas mal desde antes, no en ese partido. Hay que aceptarlo así y aceptar nuestra responsabilidad. Es cuestión de levantarse con ánimo y ganas de revertir la situación haciendo un buen año".

"Fue un momento complicado por la situación, por todo. Fue un final muy cruel pero bueno, esto es cuestión de levantarse y encarar la temporada con la máxima ilusión y con el reto de volver a subir. Vamos a intentar conseguir otro ascenso", recalcó.

Otro de los temas que está a la orden del día es la posible venta de un Luis Milla que quiere continuar su carrera en Primera división. Sobre el interés azulón, Molina asegura que "no me ha preguntado nada, no he hablado con él del tema. Yo preferiría que siguiera con nosotros, es un jugador muy bueno, nos aporta muchísimo y tenemos muy buena relación. Si tiene que salir y va a salir a primera, del Getafe solo puedo hablar bien. Obviamente prefiero que se quede con nosotros".

'Hora Azulona' cuestionó a Jorge Molina sobre una posible vuelta del ariete al Coliseum, algo que negó rotundamente.

"Hay que ser sinceros y no. No he hablado con nadie, ni del Getafe ni de ningún equipo. Estoy a gusto en Granada, ahora solo tengo la mente puesta en empezar la temporada lo mejor posible y darle la vuelta a la situación. Ojalá, iría a por el cuarto ascenso consecutivo en mis años en Segunda".