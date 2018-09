Txema Indias: "Me hubiera gustado que salida de Gabriel fuese de otra manera"

Leganés (Madrid), 19 sep (EFE).- En algunas profesiones hay quienes trabajan mientras otros disfrutan. Es el caso del secretario técnico, un hombre pegado al móvil en las vacaciones de verano y en las de invierno. Txema Indias (San Sebastián, 1971) ejerce esa labor en el Leganés y analiza cómo ha sido el mercado para los suyos en una entrevista con EFE.



- Pregunta: ¿Qué balance general hace de los movimientos que ha realizado el Leganés estos meses?



- Respuesta: Ha sido complicado. Me parece una barbaridad que sea tan largo, que mercados de otros países se cierren y el de España no. Todo eso me parece raro y creo que habría que mirarlo. Más allá de eso este verano hemos tenido que hacer muchos movimientos, quizás demasiados para lo que es Primera. Algunas situaciones han venido obligadas por nosotros y otras porque el mercado lo ha demandado.



- P: Los resultados no han acompañado en el arranque del curso. ¿Les inquieta?



- R: El inicio es duro a nivel de rivales pero creo que también duro e injusto con el equipo, creo que ha merecido algo más porque ha hecho méritos. No nos debemos volver locos. Hay que tener los pies en el suelo, tranquilidad y serenidad.



- P: Hablemos del mercado y empecemos por dos ventas importantes, Gabriel y Diego Rico. ¿Les hubiera gustado que no se fueran o el dinero ingresado compensa la pérdida?



- R: A nivel deportivo me hubiese gustado que los dos jugadores estuvieran con nosotros. Si se han interesado otros clubes es porque su rendimiento ha sido bueno o alto. A nivel de club creo que esas ventas pueden venir bien para el crecimiento en general. Esto es oferta y demanda, muchos equipos querrían tener a sus jugadores importantes pero en alguno de los casos han puesto una cifra cercana a la cláusula y se han ido. Eso nos ha hecho crecer porque nos ha dado opciones de mercado que antes de esas ventas no podíamos tener.



- P: En el caso de Gabriel fue una negociación muy dura y una situación muy tensa. ¿Hubieran preferido verle partir con otra actitud por su parte?



- R: Sí. Llevaba años con nosotros, él sabe el cariño que le tengo desde el primer día que llegó. Cada uno decide cómo quiere irse de los sitios, la manera de irse. Hemos tenido dos casos y los dos querían salir y crecer como futbolistas, lo cual el respetable. Pero creo que hay formas y formas.



- P: ¿Decepcionados entonces?



- R: No sé si la palabra es decepcionados. ¿Me gustaría que hubiera sido el final de otra manera? Te digo que sí. Solo puedo tener palabras de agradecimiento hacia ambos. Gabriel vino en Segunda y nos ayudó mucho a ascender, esas cosas tampoco hay que olvidarlas. Diego el tiempo que ha estado nos ha dado mucho. Agradecimiento hacia los dos y a partir de ahí cada uno, en una situación de tensión, no sabemos cómo actuamos. Igual yo mañana actúo igual si estoy en esa situación. Pero se podía haber hecho todo de otra manera para que la salida fuese más bonita por todas partes.



- P: ¿Se le ha abierto la puerta a todo el que quería salir?



- R: No, abrir la puerta no. Ni siquiera cuando había interés de otros clubes por dos jugadores nuestros que se han ido lo hemos puesto fácil porque queríamos que siguieran. Los jugadores buenos no queremos que se vayan, queremos crecer y mejorar.



- P: ¿Por eso no se marchó Iván Cuéllar a Valladolid?



- R: Iván es un portero de Primera, con nosotros ha rendido a un nivel alto. Se ha especulado mucho a su alrededor y eso no ha ayudado nada de puertas afuera. Es un chaval fenomenal, un portero que ya ha demostrado lo que es. Nuestro único objetivo era que siguiera y así ha sido, está siendo ahora el portero titular.



- P: Se decía que las relaciones con el Real Madrid eran algo más frías que con otros pero han llegado cedidos Andriy Lunin y Óscar Rodríguez. ¿Cómo se ha convencido al campeón de Europa?



- R: Se dan situaciones. Siempre se decía que los equipos potentes de la capital no nos hacían un guiño pero hay que tener paciencia. Este año estamos agradecidos de que el Real Madrid haya pensando que nuestro club es importante para poder poner dos jugadores de mucha proyección. La relación no es ni mejor ni peor que antes pero hemos encontrado dos situaciones que a los dos nos pueden venir bien.



- P: Continúa también la apuesta por futbolistas salidos de Lezama, esta vez Mikel Vesga y Sabin Merino. ¿Es esa buena relación con el Athletic uno de los pilares que ha cimentado al Leganés estos años?



- R: La llegada de Eraso marcó. En un porcentaje alto de cesiones, del Athletic y de otros, vuelven a su club mas rodados y más hechos. Eso los clubes lo ven. Con el Athletic la relación es increíble, todo son facilidades y es muy ágil. Se lo tenemos que agradecer.



- P: Hábleme de los nombres que estaban el año pasado en el Málaga o que pertenecían al club. Recio, Rolan, En-Nesyri y Santos. ¿Ha detectado en ellos ganas de reivindicarse después del descenso de los andaluces?



- R: Sí porque un descenso de Primera me imagino que será traumático. Aunque son casos distintos, Santos estaba cedido en otro club y Rolan cedido por otro equipo, no quieren volver a pasar por eso. Están deseosos de poder hacer una buena temporada en Primera como hicieron en otros años o en otras ligas. Vienen con ilusión y hambre de poder hacer un año bonito.



- P: Le pregunto por Alexander Szymanowski. Lleva fuera desde diciembre por lesión y se esperaba que retornara a no mucho tardar. Pero ha tenido que volver a operarse. ¿Su estado ha influido mucho en las decisiones del mercado?



- R: Uno de nuestros trabajos es también sentarnos con los servicios médicos, preocuparnos por el estado de los lesionados y saber en muchas situaciones el tiempo de baja. En su caso creíamos que los tiempos iban a ser unos y ha tenido que volver a pasar por el quirófano. Contra eso no se puede hacer nada. Nosotros trabajamos pensando que puede volver en dos meses o en cuatro y eso influye a la hora de tomar decisiones.



- P: ¿Esperaban que se complicase tanto?



- R: La idea nuestra y del jugador es que fuese mejorando y no tuviera que operarse de nuevo. Pero quién sabe, igual así lo que estamos haciendo es adelantar su vuelta.



- P: Otro hombre que arrastra problemas físicos es José Manuel Arnaiz. Venía ya tocado del pasado curso y aun así se ha hecho un desembolso importante por él. ¿Se han corrido demasiados riesgos?



- R: Si hablamos a corto plazo está claro que sí porque todavía no ha podido debutar con nosotros. Pero no hemos hecho una inversión de aquí al mercado invernal o por una temporada, es de muchos años. Ojalá hubiera estado ya. Sabíamos y éramos conscientes de que no iba a estar al día siguiente para competir pero en ese aspecto solo podemos tener tranquilidad. Lo que sí tenemos claro es el jugador que hemos fichado y que cuando esté bien, lo demostrará.



- P: ¿Cada vez es más difícil fichar?



- R: Es complicado, y más fichar tanto. Los jugadores tienen contratos más largos, libres quedan pocos, las cesiones cada vez se complican más... El abanico se ha abierto más y encima este año hay siete u ocho equipos que nos peleamos por un porcentaje alto de los mismos jugadores. No es fácil porque más allá de lo económico hay que hacer un trabajo de convencimiento.