Braithwaite: ´Estoy feliz de estar aquí´

Leganés (Madrid), 3 ene (EFE).- El delantero danés Martin Braithwaite se mostró muy satisfecho de poder vestir la camiseta del Leganés hasta el final de temporada después de confirmarse su llegada como cedido procedente del Middlesbrough inglés.



"Estoy feliz de estar aquí. Llevaba tiempo sabiendo que el Leganés tenía interés por mí. He seguido al club muy de cerca desde que supe su interés y me ha gustado mucho lo que he visto. Ahora que volvieron a interesarse no tenía dudas de que quería venir", explicó durante su presentación.



"Mi meta es anotar muchos goles y también llevar al Leganés a la mejor posición de su historia. Soy alguien que cree en sí mismo y vengo aquí a demostrar que quiero jugar, a competir. Luego es el entrenador quién decide el que juega", señaló también.



El futbolista, que lucirá el número 25 y reconoció no conocer el club antes del interés mostrado en él, habló acerca del hecho de que la operación ya estuviese cerca de cerrarse en verano: "En el fútbol y en la vida a veces las cosas pasan y no tienes que pensar demasiado acerca de ello. Creo que todo pasa por algo y no me ha afectado demasiado".



Por su parte Martín Ortega, director general de la entidad, comentó: "Viene cedido hasta el 30 de junio del 2019, en principio no se ha puesto opción de compra. Nos venía interesando, incluso tuvimos contactos con su club en verano y no pudo ser. En este mercado de invierno se ha reabierto la posibilidad y estamos muy contentos de que esté aquí".



"Agradezco el interés que ha mostrado siempre por pertenecer al club, agradezco a su representante que en todo momento haya ayudado muchísimo para que la operación saliese adelante y agradezco a su club de origen que haya facilitado en todo momento las cosas. Estamos trabajando para ver si es posible que el certificado de transferencia internacional llegase incluso para el partido ante el Espanyol", manifestó.