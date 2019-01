Pellegrino: "Me gustaría que se tratasen del mismo modo todas las acciones"

Leganés (Madrid), 8 ene (EFE).- Mauricio Pellegrino, técnico del Leganés, habló acerca de la polémica suscitada en torno al uso del sistema de videoarbitraje (VAR) después de que no se señalase un penalti a favor del Real Madrid durante su encuentro ante la Real Sociedad y comentó que le gustaría que se tratasen del mismo modo "todas las acciones".



"Desde la jornada uno ha habido en todos los partidos jugadas del VAR, polémicas y errores. A mi como entrenador del Leganés me gustaría que se tratasen del mismo modo las acciones del Huesca, las del Villarreal, las del Leganés, las del Barcelona, las del Athletic, las del Celta...", dijo antes de medirse a los blancos en la ida de los octavos de final de la Copa del Rey.



"Parece que ahora fuese una noticia, una discusión o una situación de interpretación en un partido del Real Madrid. Le tenemos que dar a todas las jugadas la misma importancia y desde la jornada uno hay jugadas que tienen preponderancia en un resultado para bien o para mal", comentó.



En la misma línea, apuntó: "Estoy a favor del VAR, creo que es una herramienta que nos puede ayudar. Es el primer año, como entrenador nos ha beneficiado y nos ha perjudicado como a la mayoría de equipos. Es difícil cuando uno lo vive en su piel porque es difícil tener racionalidad o análisis cuando uno está tocado a nivel emocional por un resultado".



"Para mi España tiene buenos árbitros, buenos profesionales. Cometemos errores como todos. Pero cada diez partidos siempre hay alguna jugada que se podía analizar y no, alguna que se cobró y no fue, alguna que fue y no se cobró... me gustaría que le diesen a todas las situaciones la misma importancia", añadió.



Pellegrino no quiso pronunciarse acerca de la acción: "No se trata de lo que piense yo. Yo puedo hablar de acciones que nos han pasado a nosotros, no de otros rivales. Que haya sido penalti o no, no va a cambiar un resultado que ya está puesto. Hay que dar vuelta a la página y seguir. Al final creo que en treinta y ocho jornadas uno termina en el lugar que se merece".



"Esta herramienta puede ayudar a que puedan decidir con mayor criterio. Decidir esa acción en un segundo es muy difícil, a veces la miramos cuarenta veces y disentimos. El fútbol hoy da mucho de qué hablar, hay un gran negocio detrás de él y deberíamos tratar de cuidar un producto como LaLiga que es muy bueno. A veces te dan a favor y a veces en contra", manifestó.



Centrándose en el duelo copero, analizó el momento del rival: "Lo que haga el adversario va a tener muchísimo que ver con lo que hagamos nosotros, independientemente del momento en el que estén. Para mi los equipos grandes en los momentos difíciles es cuando más peligrosos son. Por eso mismo nunca me atrevo a hacer ningún pronóstico".



"Simplemente hay que prepararse para un rival que va a salir a presionar, a tratar de revertir la situación. Pero todo va a depender de lo que hagamos nosotros en el campo, de lo difícil que les podamos poner las cosas y de nuestro rendimiento. A partir de lo que haga el Leganés en el campo la situación será más o menos difícil para el Real Madrid", agregó.



Al argentino cree que pueden plantar cara: "Si uno empieza a analizar un equipo que ha ganado cuatro Champions en los últimos cinco años puede decir que tiene un buen portero, una buena defensa, buenos medios, buenos delanteros, balón parado... Por suerte el fútbol tiene algo maravilloso que en deportes de equipo no siempre los de más presupuesto y más calidad ganan sino que lo hacen los que están bien en ese partido".



"Nosotros vamos con ilusión de dejar la eliminatoria abierta para el partido de casa. Hemos enfocado el trabajo de estos días en tratar de mejorar nuestras actuaciones fuera y allá vamos, dando posibilidades a algunos chicos que van a estar frescos. Creo que vamos a competir bien, físicamente estamos bien y esa es mi gran ilusión", completó.



El curso pasado los leganenses ya eliminaron a su rival, pero considera que deben dejar eso de lado: "La historia nunca juega en los partidos. Es otro momento, otro entrenador. Yo todavía al Leganés no le he dado mucho, espero poder darles alegría también a la gente".



En esta cita el entrenador no podrá contar con los cedidos Andriy Lunin y Óscar Rodríguez: "Esa cláusula está y nosotros según salió el sorteo nos movimos para ver si tanto Lunin como Óscar, que son importantes para nosotros, podían jugar. Pero al final son cláusulas que ya estaban y debemos respetarlas".



"En principio para darle más tranquilidad a Lunin hablamos sobre la opción de que siga cedido la temporada que viene pero no hay nada oficial todavía. Llevamos menos de media temporada y ver qué va a suceder la próxima es difícil. A mi me gustaría, obviamente", indicó sobre el guardameta y su continuidad cuando acabe la campaña.



Además trató la posible llegada de refuerzos en invierno: "Siempre y cuando podamos encontrar los jugadores que puedan mejorar y nuestros futbolistas puedan tener alguna posibilidad para salir... Yo cuento con todos los jugadores que tengo en plantilla. Estamos buscando en algunos puestos como en la portería. Vamos a seguir trabajando y tratando de estar atentos para las posibilidades que tengamos. Ahora, de lo que se vaya a dar no puedo confirmar nada".



Uno de los que suena como fichaje es el arquero Marcos Díaz, perteneciente a Huracán: "En verano hablamos de él. Le conozco y lo he seguido cuando entrenaba en Argentina pero no le he llamado este mercado para ser sincero".



Por otro lado lamentó el poco tiempo que tendrán para preparar en partido ante el Huesca: "Creo que tenemos jugadores para afrontar con confianza esta eliminatoria, no quiero poner excusas de la competición. Es difícil para nosotros jugar el miércoles a las nueve de la noche y el sábado a la una de la tarde, tenemos menos de tres días para jugar un partido. Eso no nos ayuda mucho para repetir esfuerzos. Algunos lo van a tener que hacer".



"Es mejor que la clasificación este apretada porque probablemente tengamos que conseguir menos puntos para llegar más arriba. Cuando hay equipos descolgados necesitas más puntos para estar más arriba. Tenemos que seguir en lo que estamos, perdimos el otro día pero hay cosas positivas para rescatar. Me quedo con eso. Tenemos un partido importante ahora y el sábado vamos a estar preparados", declaró.