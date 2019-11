Bardhi y Vukcevic se incorporan y trabajan en el gimnasio

Los futbolistas del Levante Enis Bardhi y Nikola Vukcevic, acudieron este jueves a la ciudad deportiva de Buñol tras haber jugado con las selecciones de Macedonia y Montenegro, respectivamente, y se entrenaron en el gimnasio de forma suave.



Los dos futbolistas internacionales jugaron los dos partidos previstos con sus respectivas selecciones y el entrenador del Levante, Paco López, aseguró este jueves que esperará a mañana para saber si puede contar con ambos para el choque ante el Real Mallorca.



?Es verdad que Melero ha arrastrado unas molestias y que Bardhi y Nikola llegaron ayer. No han hecho prácticamente nada y a ver cómo están. Tanto para el Mallorca como para nosotros es algo que tenemos ya asumido. Hay que convivir con estos temas y darle solución?, dijo Paco López en la rueda de prensa posterior al entrenamiento del equipo.



Además, el técnico del Levante también analizó la lesión sufrida esta semana por el defensa uruguayo Erick Cabaco, que estará casi un mes de baja por una lesión en el tendón de Aquiles del pie izquierdo.



?Son lesiones que no sabes exactamente concretar los tiempos pero las tres o cuatro semanas no se las quita nadie. Lo importante es que no haya recaída?, puntualizó el entrenador valenciano.