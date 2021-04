Rober Pier: "No hemos podido meterles miedo"

Rober Pier: "No hemos podido meterles miedo"

El defensa del Levante Róber Pier lamentó que en el encuentro ante el Sevilla FC no tuvieron "la efectividad" para "meterle el miedo en el cuerpo" al equipo andaluz. "El Sevilla es fuerte defensivamente, hemos tenido llegadas pero no hemos tenido la efectividad para meterle el miedo en el cuerpo. Son un gran equipo aunque no es excusa porque hemos batido a otros equipos 'top'", señaló en una entrevista Movistar La Liga.

"No estamos en una buena racha pero creo que al final era un partido complicado y le hemos jugado de tú a tú al Sevilla y eso tiene mucho mérito porque hemos tenido opciones de haber marcado algún gol", apuntó Pier, que lamentó el error de su equipo en el tanto andaluz.

Preguntado por el proyecto de la Superliga dijo que "quita la ilusión a los equipos que luchan por los puestos europeos, acota mucho, es privada y la actual es para todos".