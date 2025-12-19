Álvaro del Moral valora el cambio en el banquillo de la Real Sociedad: "Están en un momento de necesidad"

El entrenador del Levante ha atendido a los medios de comunicación para comentar qué espera del partido contra la Real Sociedad, que también viene de sufrir una destitución en el banquillo, como ha sido la Sergio Francisco

El Levante vuelve mañana al Ciutat de Valencia, donde recibirá a la Real Sociedad en un nuevo encuentro de LaLiga EA Sports. Álvaro del Moral afronta el partido que cerrará el año para el conjunto granota, por lo que espera volver a la senda de los tres puntos y lograr un triunfo que no consiguen en LaLiga EA Sports desde el pasado cuatro de octubre. Por ello, el técnico ha valorado en rueda de prensa cómo llega su equipo al duelo contra los de Ansotegui, que ha hablado en la previa sobre el estado de su plantilla tras la destitución de Sergio Francisco.

Álvaro del Moral detalla la 'final' contra los de Ansotegui

Álvaro del Moral, que viene de caer eliminado en Copa del Rey con el Levante, comenzó la rueda de prensa hablando de la presión de cara al partido contra la Real Sociedad: “Es una responsabilidad grandísima, lo vamos a vivir como una final. Ahora mismo no hay más partidos. Es una oportunidad para poder ganar en casa con nuestra gente. Eso supondría recortar distancias con un rival que no está hecho para estar abajo, por plantilla y objetivos. Poder dirigir en el Ciutat siendo un entrenador de la cantera es una emoción grande. Lo hago con esa responsabilidad de querer hacer las cosas bien, enganchar a la gente con nuestras acciones".

En este sentido, Álvaro del Moral valoró sus sensaciones tras caer en Copa del Rey frente a la Cultural Leonesa: “Bueno, nos hubiera gustado avanzar en Copa. Estamos dolidos. Respetamos la competición y nos habría gustado pasar por las emociones que genera. El partido está para aprender. El punto de inflexión del que hablas es el punto de realidad. Como estamos siendo hasta ahora no está siendo suficiente, tenemos que dar más. Queremos lograr el objetivo de ganar en casa, con nuestra gente, para acercarnos al objetivo y empezar el año con energía renovada”.

Álvaro del Moral destaca la importancia de Carlos Álvarez en el Levante

Además, Álvaro del Moral comentó lo que supone Carlos Álvarez en este Levante: “Carlos es un jugador diferencial, que necesita estar en contacto con el juego. Muy emocional y exigente consigo mismo y con el equipo. Está para y por el equipo. La incidencia en el juego del equipo la tiene, y la tiene que seguir teniendo. Desde ahí le transmitimos siempre nuestra confianza. No nos preocupa el tema de goles y asistencias, tiene que seguir aportando con balón y a nivel de esfuerzo sin balón”.

Por otro lado, Álvaro del Moral detalló la posible fecha del Levante - Villarreal, que se tuvo que aplazar debido a la alerta roja en Valencia: “Sí, hay cambios, hay una propuesta que hay que confirmar por parte de la Federación. Al final al no estar los dos equipos en Copa se ha propuesto el 11 de febrero. Falta por confirmar con la Federación y se hará oficial”. Por último, el entrenador del conjunto granota analizó el momento de la Real Sociedad, que viene de destituir a Sergio Francisco: Ellos han tenido un cambio también en el banquillo y están en un momento de necesidad. Tenemos que hacer que el factor campo juegue a favor de nosotros. Desde el primer minuto demostrar con nuestras acciones que vamos a por el partido. Tenemos armas y podemos hacerle daño al rival. Hay que vivirlo con el sentimiento de que podemos y queremos”.