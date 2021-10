El mercado de enero del Málaga: refuerzos, perfiles y nombres propios.

El Málaga CF subió el pasado sábado una importante victoria frente al Lugo (1-0), siendo ya cinco las jornadas consecutivas que el conjunto blanquiazul viene sumando. Dos victorias y tres empates con los que el plantel dirigido por José Alberto apunta hacia arriba.

Un Málaga CF que aspira a más en su sueño con volver a Primera división y que este mercado de enero podría reforzarse, tal y como ha asegurado su director deportivo, Manolo Gaspar, en una entrevista con Málaga Hoy. "Intentaremos traer lo mejor para el club", dice Manolo Gaspar, quien, pese a ello, avisa que no irán a lo loco, pues se trata de un mercado muy complicado: "El primer año cuando aterricé tuvimos que hacer varias operaciones. Algunas salieron bien y otras no tanto. El mercado invernal es difícil, es dificilísimo acertar. Vamos a ver, de momento nos toca analizar qué es lo que tenemos y ver qué necesidades vamos a tener en el tramo final de campeonato".

Y es que el objetivo seguirá siendo el mismo: "Crecimiento sostenible". "Poco a poco ir generando ilusión, patrimonio, una identidad. Creo que lo llevamos haciendo desde el año pasado, pasando por este hasta el momento en que estamos, que ya veremos cómo terminamos. Los pasos se van dando, pero luego el balón no bota dos veces en el mismo sitio. El factor suerte", apostilla.

Y ahondando en el próximo mercado de enero, dice esto el director deportivo del Málaga CF: "Pueden pasar muchas cosas, gente que no hemos visto mucho y que explote o algún jugador que no tenga muchos minutos quiera hablar conmigo y buscar soluciones".

También se refirió Manolo Gaspar a algunos nombres propios, como Antoñín, quien firmó su mejor partido desde que llegó ante el Lugo. "No tengo la menor duda de que Antoñín nos va a dar muchas cosas. Porque he visto todos sus minutos en el Rayo, porque lo conozco bien. Creo que es una cuestión de que él tiene una autoexigencia muy, muy alta en el Málaga. No sé si por encima de lo que puede dar, pero sí se autoexige tanto que en un momento dado le puede perjudicar. Se va dando cuenta poco a poco, cada vez está entrenando mejor, va encontrando su sitio. Un jugador más que va a competir, que ha hecho un gran esfuerzo por venir y que vamos a necesitar porque esto es muy largo. Antoñín nos va a dar cosas".

Un fichaje del que espera mucho Manolo Gaspar es Pablo Chavarría: "A Pablo prontito, si Dios quiere, lo vamos a tener a un buen nivel. Es un crack, nos va a venir de lujo. Yo ya le veo entrenar, le veo hacer goles. Es verdad que es muy reciente, lleva entrenándose con el grupo dos semanas y media al cien por cien. Le falta un poquito para ser el Pablo que hemos visto, tenemos que ser pacientes con él, pero creo que en el momento que salga al campo se cae el estadio. Y este no mira para atrás".