Los pequeños accionistas desvelarán detalles de Al Thani

La Asociación de Pequeños Accionistas (APA) del Málaga CF celebrará este jueves a las 19.30 horas en la sala Oyarzábal de la Diputación Provincial su Asamblea general ordinaria. Entre los puntos del día, los más interesantes llegarán cuando se dé información sobre la situación entre Abdullah Bin Nasser Al Thani y la entidad costasoleña.

Ya se conoce tras el dictamen de los peritos el valor de las acciones del Málaga -45,7 millones de euros- y, por tanto, el de las que posee el jeque a través de la sociedad Nas Spain -22,6 millones-. Y ya ha declarado en varios medios durante las últimas semanas el presidente de la APA, Antonio Aguilera, el deseo y la lucha que persiguen los accionistas minoritarios para que el catarí ya no pueda relacionarse de ningún modo con el club. "La intención es que no vuelva más, que se aburra y que venda de una vez€ siempre que no se lo quiten todo antes", han señalado el propio Aguilera junto a otros miembros de la Junta Directiva como Javier Olmedo y Jesús Burgos siempre que se les ha inquirido por el objetivo de los socios.

Fueron ellos, con la inestimable ayuda del abogado Francisco Valverde, quienes hicieron posible la investigación que acabó con la entrada de un administrador judicial en el Málaga por unos supuestos delitos de blanqueo de capitales, administración desleal y apropiación indebida. Fueron también ellos quienes encontraron pruebas para que la jueza de Instrucción número 14 de Málaga aumentara la fianza al Sheikh a 8,5 millones de euros. Y ahí siguen.

En esa Asamblea de este jueves, la APA dará debida cuenta de las conversaciones y acciones que se han intentado emprender para acabar, siempre con la legalidad por delante, con la era 'althaniense?.