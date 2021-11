Ridículo. Así fue el partido que el Málaga CF de José Alberto López cuajó en El Plantío y en el que perdió por 3-0 ante el Burgos en lo que supuso el enésimo fiasco lejos de La Rosaleda. Los costasoleños parecen un equipo totalmente diferente lejos de casa y siguen sin conocer la victoria a domicilio este curso.

Pero no es sólo eso. Sino que se echó en falta al lesionado Juande Rivas, quedando en evidencia la zaga en más de una ocasión ante el conjunto burgalés. Y no debe ser casualidad, pues los números demuestran que el Málaga CF no sabe ganar cuando el central cordobés no está sobre el terreno de juego. Es decir, Juande o plomo.

Desde que Juande se asentó en el once inicial con Sergio Pellicer a finales de la 19/20, una vez que se retomara la competición tras el parón por el covid y el confinamiento, el Málaga CF no ha ganado ni un sólo partido en el que Juande no haya estado en el centro de la defensa.

En la última jornada de la 19/20, el zaguero cordobés fue suplente, no pasando el Málaga de un empate ante el Almería. En la 20/21, Juande cumplió ciclo en un encuentro y se perdió otro tres, dos sin convocar y otro en el banquillo. ¿El balance? Dos derrotas y un empate.

La presente temporada, Juande no estuvo en el once ante el Huesca, en El Alcoraz, cuando José Alberto le dio descanso y el Málaga CF empató 0-0. El 3-0 de este sábado ante el Burgos es el último capítulo, hasta la fecha, de una historia de terror sin Juande en el once blanquiazul. Aún está por ver cuándo volverá a estar disponible.