Jornada de cumpleaños y sorpresas en La Rosaleda

El 'abuelo malaguista', como así le conocen dentro del club blanquiazul, está de aniversario. No es otro que el mítico Abdallah Ben Barek, que celebró en las instalaciones de La Rosaleda su 85 cumpleaños. Rodeado de La Familia Malaguista, el consejero consultivo recibió una grata sorpresa sobre el verde. Entre todos los integrantes del club, además de jugadores y cuerpo técnico le realizaron un pasillito homenajeando la figura de una de las grandes leyendas del conjunto boquerón, el cual posee con su nombre una de las puertas principales del estadio.

Además, Ben Barek recibió una camiseta a manos de José María Muñoz, administrador judicial del Club, Francisco Martín Aguilar, consejero de Protocolo y Relaciones Institucionales, el director deportivo, Manolo Gaspar, y el entrenador del primer equipo, Natxo González con el número '85'. Con una imagen de familia se inmortalizó el momento antes de que el equipo saltara al campo para completar la primera sesión de las dos que se realizaron en la jornada.

Pero no acabó ahí el reconocimiento al ex entrenador y ex jugador malaguista. A través de la red social Twitter, numerosos mensajes de felicitación llegaron hacia el 'Pajarito', como el de su amigo y compañero Martín Aguilar, que publicó el siguiente mensaje acompañado de una imagen del propio Ben Barek. "Hoy cumple años la mejor persona que conocí, gracias a mi @MalagaCF, "si tú estás bien, yo estoy bien", pues así te quiero ver muchos años más Abdallah de Málaga. Educado, bondadoso, nobleza y respeto absoluto. Nadie quiere al Málaga mas que tú. Siempre contigo. ¡Felicidades!", citaba el tuit.

No fue el único que sopló velas este miércoles. También fue turno de Aleix Febas, el último en aterrizar en la Costa del Sol. El centrocampista cumplió 26 años y recibió también, entre sus compañeros de equipo, el típico pasillito previo a la sesión vespertina. Será una semana especial para el nacido en Lérida, pues visitará este próximo sábado al que fuera su equipo, el Real Zaragoza durante la 2017/2018 en calidad de cedido por parte del Real Madrid. Así solo faltaría la victoria para poner la guinda final a una semana especial para Febas.