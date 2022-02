Con Pellegrini como maestro... y a la espera de una primera gran oportunidad en los banquillos

Baptista, Van Nistelrooy, Fernando, Demichelis... Todos se han formado como entrenadores a la sombra del actual técnico del Betis

Nueva derrota del Málaga CF, este pasado sábado, ante el 'Sanse', filial de la Real Sociedad. Y es que la llegada de Natxo González al banquillo blanquiazul no ha supuesto la reacción que se esperaba, tirando por tierra la máxima futbolística de 'entrenador nuevo, victoria segura'.

El técnico victoriano, de hecho, aún no sabe lo que es sumar de tres como técnico del Málaga CF, y la caída libre en la tabla de los malacitanos es ya más que evidente. No suman de tres desde principios de enero y la preocupación en La Rosaleda va en aumento. Salvar la temporada es la prioridad para, luego, comenzar a pensar en la próxima campaña... en Segunda.

Un Málaga CF que comenzó la temporada con la ilusión de luchar por el 'play off' de ascenso, la finalizará con la agonía de eludir los puestos de descenso, cada vez más cerca. Toca asegurar el curso y luego reiniciarse. Poner el contador a cero y hacer una fuerte reestructuración deportiva, desde el banquillo hasta el último integrante del plantel, pasando por todas las líneas. Y es que la delicada situación económica por la que atraviesa el club no debe ser excusa a la hora de configurar un Málaga CF lo más competitivo posible.

Las dudas sobre Natxo González ya han aparecido y ya son muchos en las gradas de La Rosaleda los que se acuerdan del destituido José Alberto López. Se antoja poco probable la continuidad del técnico vitoriano en el banquillo el próximo curso, una vez que llegara como plan B, tras haberse caído la primera opción: Pep Martí.

El recuerdo de una época dorada con Manuel Pellegrini en el banquillo está en la memoria de muchos. El chileno sigue haciendo historia en el fútbol como técnico del Betis, de ahí que sea mucho más complicado olvidarse de 'El Ingeniero' en Málaga, donde gustaría ver sentado en el banquillo blanquiazul a alguno de sus discípulos.

Fernando, el discípulo aventajado de Pellegrini

Ya informó ESTADIO Deportivo, sin ir más lejos, que el exmalaguista Fernando Fernández Escribano es uno de los jóvenes técnicos mejor valorados por la entidad blanquiazul. Actualmente forma parte del cuerpo técnico de Pellegrini en el Betis, tras haber pasado por el fútbol húngaro. Su carrera como entrenador comenzó haciéndose cargo de El Palo en 2015 y su estrecha relación con Manolo Gaspar juega a su favor de cara a un futuro.

Pero no es Fernando el único exmalaguista que ha bebido de la sabiduría en el banquillo de Manuel Pellegrini y que ahora trabaja en una incipiente carrera como entrenador de futuro. Otros, de más nombre futbolístico, también hacen sus pinitos como técnico con mayor o menor suerte a la espera de poder hacerse con un banquillo de entidad, como sería el Málaga CF en Segunda división.

Baptista, con "ilusión por volver" al Málaga CF

"Me haría mucha ilusión volver al Málaga CF como entrenador", ha reconocido el propio Julio Baptista en alguna entrevista (La Opinión de Málaga). La Bestia, tras retirarse de los terrenos de juego en 2019, comenzó su carrera como entrenador en la 202/21, haciéndose cargo del juvenil del Valladolid, donde su amigo Ronaldo es presidente. Esta temporada está al fente del Real Valladolid Promesas, el filial del conjunto pucelano, que miloita en la Primera división RFEF. Actualmente lucha por la salvación.



Van Nistelrooy, en el PSV B

Otro que estuviera a las órdenes de Manuel Pellegrini, tanto en el Málaga CF como en el Real Madrid, es el holandés Ruud van Nistelrooy. Quien formara parte del cuerpo técnico de Koeman en la selección holandesa, actualmente es técnico del filial del PSV; su primera experiencia a cargo de un equipo profesional, habiendo dirigido antes a los sub 18 y sub 19 del conjunto holandés, donde militó durante tres temporadas como futbolista (1998-2001) antes de firmar por el United. Fue uno de los fichajes estrela de Al-Thani para el Málaga CF de Pellegrini.





Demichelis pudo ir al Betis con Pellegrini

El argentino Martín Demichelis es otro exfutbolista que ha pasado del verde a los banquillos, convirtiéndose en uno de los jóvenes entrenadores más prometedores. Lleva varias temporadas formando parte de la estructura del Bayern, donde actualmente entrena al filial, tras haberse hecho cargo antes del sub 19 bávaro. En el Málaga CF también ha sido segundo entrenador con Míchel y con José González, habiendo podido formar parte del cuerpo técnico de Pellegrini en el Betis, como él mismo ha reconocido públicamente: "Tuve la chance de irme al Betis con Pellegrini y no se dio. Ellos (el Bayern) están contentos y me dijeron que no tenía por qué apurarme".

Otro discípulo de Pellegrini que está apuntando en los banquillos como nuevo entrenador ex el argentino Javier Mascherano. No militó en el Málaga CF, pero estuvo a las órdenes del chileno tanto en Argentina como en China. Actualmente dirige la sub 20 de Argentina.

Una camada de exfutbolistas que han bedido de la sabiduría de Pellegrini en los banquillos y que forman parte de una amplia generación de nuevos técnicos que esperan su oportunidad en la elite mientras que se preparan en el fútbol profesional, como otros míticos del balón: Angulo (Valencia Mestalla), Cifuentes (Cádiz B), Manuel Pablo (Deportivo de La Coruña sub 19), Heitinga (Ajax B)...