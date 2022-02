Se apunta al banquillo del Málaga: "Sueño con entrenarlo"

"Sueño con entrenar al Málaga CF y algún día lo haré, pero ahora no se dio", destaca el exmalaguista Pedro Guede, ahora entrenador

El cambio de entrenador en el banquillo del Málaga CF no ha tenido el efecto esperado. Natxo González no conoce aún la victoria como técnico blanquiazul, habiendo perdido tres de los cuatros partidos que lleva al frente del club y sumando un empate en el restante. Una situación complicada para los intereses deportivos (y económicos) del Málaga CF, que ha visto cómo se ha caído en la tabla hasta el punto de empezar a temer por la categoría de prolongarse esta situación.

Han saltado las alarmas en La Rosaleda, de ahí que el futuro del banquillo sea un tema recurrente entre el malaguismo en estos tiempos que corren. Y sobre ello, precisamente, se ha referido un malaguista como Pablo Guede, pieza clave de los ascensos consecutivos a Segunda y Primera división a finales del siglo XX. Ahora es un técnico de relativo prestigio, habiendo ganado títulos en Chile y Argentina, teniendo en su haber, también, un histórico ascenso a Segunda B con El Palo. "Sueño con entrenar el Málaga y algún día lo haré, pero ahora no se dio", destaca el argentino.

Recientemente ha sido destituido en México por el Atlético Necaxa, de ahí que sueñe con hacerse cargo del Málaga CF en un futuro. Guede sigue muy de cerca la actualidad malaguista, y la malagueña. De hecho, en la capital costasoleña viven su mujer e hijo, que estudia en Málaga. "Veo los partidos cuando puedo y los descargo si no los veo en vivo. Lo vi el de la Real Sociedad B. Para poder opinar ciertamente de forma concreta uno debe estar en el día a día. Todo lo que diga es subjetivo, lo veo en la televisión. Uno tiene que entender un montón de cosas. Esto del fútbol es muy complejo, muy complicado. Hace seis partidos que no gana, pero el equipo me dio la sensación el otro día de que no bajó los brazos nunca. Es un equipo que acaba de cambiar el entrenador. Los jugadores tienen que adaptarse a lo nuevo que quiere. No vi que el equipo dejara de correr nunca. Y cuando uno ve al equipo del que es hincha y no deja de correr nunca, lo demás son detalles. Si la pelota que pega en el palo entra estamos contando otra historia. Ahora hay que tener tranquilidad", dijo en Minuto 91 de 7TV.







Durante su intervención en televisión, el argentino Pablo Guede también destaca la figura de Manolo Gaspar y su gestión al frente de la dirección deportiva. Un trabajo complicado. "El Málaga viene de estar dos años con todo el lío del jeque, con turbulencias permanentes. Manolo Gaspar hizo un trabajo excepcional, porque no es fácil firmar jugadores para ir a un club intervenido. El Málaga el año pasado no pasó apuros y este año se pensaba que se podía dar un paso adelante. Aún se puede, falta mucho. Sé que las sensaciones no son buenas, pero el equipo no es un desastre. Hay seis equipos peor que el Málaga. Entonces no quiere decir que sea un desastre. Vi los tres últimos partidos en directo y es la sensación que tengo".

"El Málaga CF no está muerto"

Preguntado sobre el plantel y las sensaciones que muestra el equipo sobre el terreno de juego, Guede tiene claro que el "Málaga CF no está muerto". Así lo explica el argentino: El segundo gol de la Real es una contra, una pelota que se pierde con una falta, por cierto, que no cobran. Al área del Málaga llegan siete jugadores. Un equipo que está desunido y no quiere no repliega a esa velocidad ante una contra. Miro esas cosas, esos detalles me dan la pauta de que el equipo quiere. Otra cosa es que no se pueda y que no se dé. Pero ese tipo de detalles me hace creer, otro equipo se queda mirando la contra. El equipo fue a por el empate. La de Brandon que pega en el palo o el mano a mano posterior, si entra, cambia todo. Por ahí veo que el equipo quiere. Falta ese último toque arriba, por ahí falta defender de otra manera, no tengo ni idea. Pero tienen un entrenador con cuatro jornadas sólo".

El exmalaguista tiene claro que "el fútbol es un juego muy complicado" en el que "mandan los resultados" y por eso, "como aficionado" del Málaga CF, asegura que no está preocupado. Y es que los problemas institucionales, en palabras de Guede, también se notan en un vestuario: "El entrenador los va a mejorar seguro. No para de haber problemas en el club, recién ahora se estabilizó. Manolo hizo un trabajo tremendo ante turbulencias constantes. Si no tienes la tranquilidad, el saber hacia dónde vas, es difícil. Demasiado bien lo están haciendo para los problemas del club".

Respeto a Natxo González y el recuerdo de Pellegrini

Pablo Guede también quiso guardarle un respeto a Natxo González, reciente incorporación malaguista para su banquillo. "Es una falta de respeto opinar sobre una situación que no me corresponde sobre lo que pasa dentro. Hablo de lo que veo en la tele y sobre lo que transmite el equipo como aficionado. Si opinara distinto lo diría sin dudar. Lo que sí puede pasar es que nadie se esperaba con un poco más de dinero estar en esta situación", dice el argentino, quien hace una reflexión: "Hay que estar unidos. Decidme cuándo el Málaga fue de rositas. Cuando ascendimos a Primera, que fuimos líderes casi toda la temporada, con Pellegrini en la Champions... Y ya está, todo lo demás, huevo y corazón".