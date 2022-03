El posible once del Málaga frente a la Ponferradina

Natxo González regresaría a la defensa de cuatro para el encuentro en La Rosaleda contra la Ponferradina

La vida es distinta para el Málaga CF después de ganar en Lezama al Amorebieta. Tres puntos que, pese a que redujo de nuevo distancias sobre el descenso el filial de la Real Sociedad en su particular encuentro, sirven para relajar el ambiente y trabajar con más comodidad. No relajación, pues todavía la situación no es la mejor para los blanquiazules.

Hacerse fuertes en La Rosaleda es la idea y plan de Natxo González. El técnico espera obtener un triunfo para brindárselo a una afición que ha sufrido en exceso durante esta temporada. De pensar incluso en los Playoffs a principios de campaña, la realidad dio un giro radical hasta la complejidad en la que se encuentra en el presente.

Para el partido de este próximo sábado a las 21:00 horas contra la Ponferradina varias son las dudas que plantea el técnico vitoriano. Desde el sistema (podría volver el equipo a jugar con defensa de cuatro) hasta la inclusión en el once de Escassi y Javi Jiménez, posiblemente ambos serían las novedades respecto a la jornada anterior de LaLiga SmartBank.

Este es el posible once del Málaga frente a la Ponferradina: