El 'fichaje' de Negredo por el Málaga

El delantero vallecano, que renovará por el Cádiz CF si mantiene la categoría, pudo cambiar el Sánchez-Pizjuán por La Rosaleda

Mientras que el Málaga CF lucha por conseguir la tan ansiada tranquilidad en Segunda división de la mano de Natxo González, con el que sólo ha sumado un triunfo en los siete encuentros que lleva al frente del banquillo blanquiazul. El técnico vitoriano arribó a finales de enero para sustituir a José Alberto López e intentar poner fin a la caída controlada que estaba experimentando el equipo.

Un cambio en el banquillo que se ha traducido en sensaciones sobre el campo, pero no tanto en resultados. Y es que el Málaga CF, que en un principio estaba construido para luchar por los puestos con derechos a 'play off', acabará la temporada con la mirada puesta en no pasar demasiados apuros a la hora de eludir los puestos de descenso. Siempre hubo tiempos mejores. Un momento de nostalgia en el recuerdo del malaguismo. Sin gol, y luchando por la permanencia en Segunda, mientras que no hace tanto se disputaba la Champions y se apostaba fuerte por delanteros como Giroud o Negredo, quien estuvo muy cerca de cambiar el Sánchez-Pizjuán por La Rosaleda.

Quizá no son muchos los malaguistas que lo recuerdan, pero Negredo estuvo muy cerca de vestir de blanquiazul. Tanto, que el Málaga CF incluso llegó a 'ficharlo', alcanzando un acuerdo con el jugador que luego, a la postre, no fue capaz de ratificar con el Sevilla FC y con su presidente, José María del Nido, quien solicitaba un pago al contado que el jeque Al-Thani nunca fue capaz de garantizarle.

Negredo, que hoy defiende la elástica del Cádiz CF y que bien podría renovar si los amarillos consiguen la salvación, habiendo sumado ya el número de partidos que marca su contrato para ampliar por una temporada más, bien podría haber sumado un club andaluz más a su currículum, el Málaga CF, habiéndolo hecho también en el Sevilla FC y una UD Almería de la que arribó a Nervión en 2009 a cambio de 15 millones de euros que recibió el Real Madrid, propietario del delantero.

El Málaga CF llegó a un acuerdo con Negredo; el Sevilla FC solicitó el pago al contado

En el verano de 2013 se marchó a la Premier, de la mano del City, a cambio de 25 millones de euros fijos más otros tres en variables. Una operación que el propio Manchester City definió como "muy compleja", con pagos al contado y otros futuros, amén de las citadas variables. Al Real Madrid, además, también le correspondió un porcentaje de la venta, al guardarse el derecho de uns futura plusvalía, como así fue.

Negredo acabó de celeste, pero bien pudo hacerlo meses antes de blanquiazul. En verano de 2012, aunque finalmente serían Saviola y Roque Santa Cruz los que acabaron formando la delantera malaguista. El Sevilla FC venía de ser noveno con Míchel como entrenador y el delantero vallecano quería jugar Champions. El Sevilla FC, además, afrontaba una delicada situación económica, como a la postre demostraría la venta de Negredo y Navas al City, con la obligación de que se ingresara dinero al contado.

Y eso es lo que buscó Del Nido en todo momento, también, en su tira y afloja con el Málaga CF el verano anterior. "Negredo no está en venta, y se me antoja difícil que el Málaga tenga dinero para fichar a Negredo", llegó a decir del máximo mandatario nervionense en junio de 2012 cuando fue cuestionado al respecto. Un órdago en el que no se atrevió a poner precio al delantero, aunque sí dejó claro cuáles eran sus intenciones: "No lo sé, no conozco su economía, pero el precio de salida sería muy elevado para el Málaga. No hay que decir el precio, pero lo mismo cogen varias decenas de millones de euros y te dicen, 'oye, te voy a pagar a tocateja'".

Por aquel entonces, Antonio Fernández, quien hubiera sido mano derecha de Monchi en el Sevilla FC, era el director deportivo del Málaga CF. "Negredo nos interesa lo mismo que Messi y no podemos pagarle", llegó a decir en Radio Sevilla, confirmando los contactos.

El futuro de Negredo estaba lejos del Sánchez-Pizjuán, como a la postre se confirmó. Mucho se habló del delantero vallecano, también durante el mercado de enero de aquella temporada. Así se refirió Míchel, técnico del Sevilla FC: "Si se queda es porque pensamos en cotas más altas, no en salvar la temporada, pero si viene una gran oferta entendería la posición del club. No soy un irresponsable. Hay un Plan B si se va Negredo u otro jugador. Si pagan 25 millones de euros el lazo se lo pongo yo".