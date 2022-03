El ex sevillista Genaro atiza a sus propios compañeros: "Tenemos que cuidarnos"

El nacido en Gerena habló sobre la vida extradeportiva del vestuario del Málaga

El sevillano (Gerena, 1998) Genaro Rodríguez rompe el silencio alrededor del vestuario blanquiazul apuntando a varios compañeros y sobre sus respectivas vidas extradeportivas. Lo hizo sin pelos en la lengua y con la intención de incentivar a la plantilla para el último tramo de la temporada que se avecina como crucial para el Málaga CF.

El centrocampista fue entrevistado en el programa Área Malaguista, donde expuso lo siguiente: "Compromiso yo no creo que falta. El ambiente es bueno dentro del vestuario, hay momentos y momentos. Cada uno es bastante mayorcito, desde los más pequeños por edad hasta los mayores. Cada uno sabe que es futbolista profesional y cuando sale del entrenamiento sabe que se tiene que cuidar", decía sin tapujos a un vestuario cuestionado por su profesionalidad y falta de compromiso.

Continuó el criado en la cantera del Sevilla atizando: "Obviamente nadie es padre de nadie y ya llevamos bastantes años en esto y sabemos que tenemos que cuidarnos. Si no nos cuidamos, el 100% de rendimiento no lo vamos a dar, eso es lógico, no me lo invento yo. A nivel futbolístico estamos mentalizados de que debemos sacarlo adelante".

Contando los días para regresar al terreno de juego, Genaro Rodríguez superó con éxito la lesión de menisco que lo ha tenido alrededor de tres meses apartado de la dinámica blanquiazul. Convocado contra el Huesca aunque sin minutos, espera poder pronto ayudar al equipo a mejorar la situación tan preocupante en la que se encuentra.

"En el vestuario somos conscientes de la situación. Entre nosotros hablamos. Desayunamos juntos, comemos juntos. Estamos toda la mañana juntos y se habla de todos los temas. Nuestro trabajo es el que nos va a sacar las castañas del fuego. Nos tenemos que mirar al lado y dar la piel por los aficionados", apuntaba Genaro Rodríguez.

"Los que somos de sangre caliente, sin perder las formas y desde el control de las palabras, tenemos que tirar del carro y obviamente los once tenemos que salir a morder", terminaba el sevillano, comprometido con el Málaga y con contrato hasta final de temporada con opción a una más.