Iglesias Villanueva y los daños colaterales que le deja al Málaga

Tres jugadores del Málaga serán baja obligada para la próxima jornada

El Málaga no pudo doblegar al líder de LaLiga SmartBank. Al menos en inferioridad numérica porque fue desde la expulsión de Alberto Escassi cuando cambió el partido. Una derrota que arrastra daños colaterales para la siguiente semana con la baja obligada de tres hombres.

En el minuto 30' Escassi cometió una dura entrada sobre Yanis Rahmani que conllevó a Iglesias Villanueva, muy criticado por su actuación, a mostrarle la roja al paleño. Antes el Málaga había marcado por mediación de Brandon Thomas. A partir de entonces, el Eibar dio un paso adelante y aprovechó el estar con once sobre el verde.

Con un Málaga replegado pero dando señas de solidez defensiva, coraje ante la situación y orgullo por una afición que no paraba de animar, fue en los minutos finales cuando los armeros pusieron el segundo y el tercero definitivo. Un golpe no tan doloroso por el contexto del encuentro.

Además de la derrota, el Málaga sufrió dos contratiempo que le afectarán para la próxima jornada contra Las Palmas en Gran Canarias. El lateral Javi Jiménez y el centrocampista Luis Muñoz no estarán en dicho compromiso. No lo estarán porque vieron cartulina cuando llegaban al partido en calidad de apercibidos.

Lo curioso es que ambas tarjetas llegaron con los dos jugadores en el banquillo y por sendas protestas. El primer sancionado fue el defensor, que vio como Iglesias Villanueva le enseñó una amarilla que acarrea suspensión. Fue un acto de picardía, pues antes se había marchado lesionado con molestias en la cara posterior de su pierna derecha. Astuto Javi Jiménez forzó la amarilla para limpiar su casillero.

Menos inteligente estuvo Luis Muñoz. El de Nueva Málaga protestó de manera airada una acción en el minuto 69 de partido. El árbitro, que no dudó un instante la respuesta que iba a proporcionar, le enseñó cartulina roja directa. Luis era otro de los apercibidos, por lo que esta roja no le limpia las cuatro amarillas que tiene en su haber. De esta manera, Pablo Guede sufre daños colaterales y no podrá contar para Gran Canaria ni con Escassi, Javi Jiménez ni con Luis Muñoz.