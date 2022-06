Manolo Reina: "Tengo más ilusión que un chaval de 20 años"

El guardameta fue presentado junto a Manolo Gaspar como nuevo jugador del Málaga

No existe mejor viaje que el de regreso a casa. Un camino, el de vuelta, que lleva consigo una felicidad impresa, una sonrisa imborrable. Un cúmulo de sentimientos que son fiel reflejo de la emoción de estar de nuevo en tu hogar, el lugar donde más te quieren.

Así entró Manolo Reina a la sala de prensa del estadio de La Rosaleda con motivo de su presentación oficial. Quince años después, el guardameta vuelve a vestir la blanquiazul tras una carrera deportiva repleta de buenos momentos, como su último éxito, el logro de la permanencia con el Mallorca.

Presentado junto a Manolo Gaspar y bajo la atenta mirada de José María Muñoz, el guardameta lució su nueva indumentaria con el '1' a la espalda. Fue claro en sus declaraciones, acentuando la ilusión que trae a Martiricos. "La decisión ha sido fácil. Tenía ganas de venir desde el año pasado. Es el único sitio que me hacía ilusión jugar. No quise mirar nada más", respondía el de Villanueva del Trabuco.

Muchos son los cambios del club y estadio desde que abandonó la Entidad. Lo pudo comprobar en primera persona el bueno de Manolo Reina: "Cuando entras aquí, para los que nos hemos criado en la cantera, se te ponen los bellos de punta. He vivido muchas cosas aquí y he soñado en jugar aquí. Es algo muy especial, tengo más ilusión que los chavales de 20 años".

Su misión es ganarse un puesto y ayudar al equipo, también en el vestuario, aunque no es 'niñero de nadie': "Soy portero y tengo que parar. Tengo experiencia e intentaré aconsejar y guiar a los más jóvenes. Me firmaron para parar y dar ejemplo, eso quiero hacer. Para ayudar a quien sea y a poner las cosas fáciles".

Ascender es difícil. Más cuandocse compite contra transatlánticos de la categoría, aunque la esperanza y fe es lo último que se pierde: "Sería un sueño subir con el Málaga. Con ilusión y ganas se pueden conseguir muchas cosas. Ahora toca trabajar y ayudarnos, lo demás irá viniendo solo".

"Es muy necesaria la creación del departamento. Cada vez se lleva más en los equipos. La figura del portero cada vez es más importante. Es un lujo contar con este departamento", apuntaba sobre la creación del departamento de porteros.

Su fichaje era un secreto a voces. Por ello recibió numerosos mensajes de felicitación: "Lo mío se sabía de hace mucho tiempo. Me han escrito muchos ex compañeros".

"Si viniera a retirarme me iría a la casa del campo. Tenía más ofertas, pero vengo aquí por la ilusión que tengo. Cuando llegas a una edad avanzada todos piensan en eso, al final es una cosa que hay que llevar, no me preocupa. Intentaré estar a la altura de este club y ciudad y que la gente opine y juzgue lo que quiera", finalizaba su presentación como nuevo jugador del Málaga.