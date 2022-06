El Mallorca busca portero con experiencia para la 22/23: su 'short list' para la portería

La marcha de Manolo Reina y Sergio Rico, cuyo préstamo no ha convencido, obliga a ir al mercado ante la juventud de los otros dos arqueros en el vestuario

El RCD Mallorca busca portero para la próxima temporada. La juventud de Dominik Greif (25 años) y Leo Román (22) no acaba de convencer del todo a la dirección deportiva balear, una vez que se hayan marchado Manolo Reina, que acababa contrato tras cinco años en la entidad, y Sergio Rico, quien llegó en enero en préstamo procedente del PSG y por el que el Mallorca no hará ningún movimiento para tratar de retenerlo, al no haber cumplido del todo con las expectativas.

El perfil del candidato es claro: un arquero con experiencia en Primera división y que conozca LaLiga. A partir de ahí, dos son los nombres que partirían con ventaja en la 'short list' del Mallorca: Fernando Pacheco y Sergio Asenjo.

Fernando Pacheco, en el mercado tras el descenso del Alavés

Con contrato en vigor hasta 2023, Fernando Pacheco ha sido portero del Deportivo Alavés durante las últimas siete temporadas. El descenso a Segunda del conjunto babazorro, sin embargo, lo ha colocado en el mercado. Internacional con España en diferentes categorías inferiores, ha estado en la agenda de clubes importantes en los últimos años, aunque el Alavés nunca lo ha dejado escapar.



Sergio Asenjo queda libre tras nueve años en el Villarreal CF

Sergio Asenjo, por su parte, ha dicho adiós al Villarreal CF tras nueve años y siendo el portero con más partidos en el 'Submarino amarillo', con un total de 258 encuentros. Acaba contrato el próximo 30 de junio y a punto de cumplir 33 años dispone de mucha experiencia bajo palos.

Pablo Ortells, director deportivo del RCD Mallorca, conoce a la perfección a Asenjo, con el que ha coincidido en el Villarreal CF. Las lesiones han lastrado en su carrera a un Sergio Asenjo que ha sufrido graves lesiones de rodilla que, posiblemente, le hayan impedido conseguir una carrera incluso mayor de la que atesora, habiendo pasado también por las filas del Valladolid, el Atlético Madrid y el Málaga CF.

Con 298 partidos en Primera, presenta una sobrada experiencia bajo palos, habiendo llegado a debutar también con la absoluta de España.

La dirección deportiva bermellona, por tanto, tendrá que seguir avanzando en su trabajo para reforzar la portería del Mallorca para la 22/23, donde consideran que necesitan experiencia. Eso, sin embargo, no es sinónimo de que no se confíe en Greif, cuyos problemas de espalda no le han impedido rendir tras ser fichado hace un año, ni en Leo Román, joven valor de cantera sobre el que hay muchas esperanzas depositadas tras haber llegado desde Ibiza.