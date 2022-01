Iraola: "El Betis no necesita mucho para castigarte"

Andoni Iraola, entrenador del Rayo Vallecano, declaró este sábado que el Real Betis es un equipo que "no necesita mucho para castigarte" y que "no es casualidad que vaya tercero, porque tiene jugadores con una calidad diferencial". El Rayo recibe esta jornada en Vallecas al Real Betis, tercer clasificado con 33 puntos, tres más que el equipo madrileño, invicto esta campaña en su estadio.

"El Betis tiene jugadores muy buenos, un gran entrenador y una forma de jugar atractiva, que potencia todas sus virtudes ofensivas. No es casualidad que vayan terceros. Es el segundo equipo que más goles hace y tiene jugadores en un estado de forma muy bueno, con una calidad diferencial, y por eso están donde están", dijo Iraola, en conferencia de prensa. "Si queremos tener opciones de sumar contra el Betis, defensivamente tenemos que hacer un partido muy bueno. Ya lo vimos allí, que no jugamos mal y al final nos hicieron tres goles. Es un equipo que no necesita mucho para castigarte. Tiene amenazas al espacio con Juanmi y Borja Iglesias, y laterales muy profundos como Héctor Bellerín y Álex Moreno. Luego ya se juntan Fekir y Canales, jugadores de mucho nivel", confesó.

"Me gustaría ver la versión que está teniendo el Rayo. Tenemos delante un adversario de los más complicados que hemos tenido en Vallecas y la intensidad será alta, pero creo que si mantenemos el nivel que hemos tenido, podemos competir. De hecho, creo que les competimos allí, pero se nos fueron los puntos en un penalti", comentó el técnico vasco, en alusión al partido del Benito Villamarín que perdieron 3-2. Pese a la buena temporada que está realizando el Rayo, con el descenso a catorce puntos, Iraola sigue mandando un discurso de prudencia para no pensar en objetivos mayores que la salvación.

"Por ahora tenemos 30 puntos y no hemos conseguido ningún objetivo. Tenemos un calendario complejo, una eliminatoria en la Copa que no va a ser sencilla, pero estamos con ilusión de seguir dando guerra y con todo por conseguir", concluyó.