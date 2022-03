"Hay que ganar al Sevilla por lo civil o lo criminal"

Santi Comesaña, centrocampista gallego del Rayo Vallecano, reconoció que su equipo se encuentra "en una dinámica muy mala" al estar inmerso en una racha de seis derrotas consecutivas y ocho partidos sin ganar y aseguró que la próxima jornada frente al Sevilla deben "ganar por lo civil o lo criminal".

El Rayo Vallecano se encuentra en un bache de resultados que se está prolongando desde el parón navideño. De los ocho partidos ligueros disputados este 2022 solo ha sumado un punto de veinticuatro posibles y no gana desde hace dos meses y medio, desde el 18 de diciembre de 2021 frente al Alavés.

"Nos está costando muchísimo este 2022, no estamos sabiendo competir. El último partido con el Cádiz se nos fue a balón parado. Se nos están yendo en detalles y no estamos teniendo acierto arriba. Estamos fallando en las áreas, no estamos siendo contundentes atrás ni estamos siendo contundentes arriba", dijo Comesaña, en declaraciones difundidas por el club.

"Hay que cambiar ya la dinámica porque estamos en una dinámica muy mala y si no nos queremos meter en problemas hay que cambiarla ya. Ni antes éramos tan buenos ni ahora somos tan malos. Ahora lo que pasa es que todo nos sale mal. Hay que cambiar el chip y el ánimo ya", confesó.

La mala dinámica del Rayo contrasta con el buen rendimiento que dio el equipo en la primera mitad del campeonato, en la que hizo de Vallecas un fortín e incluso se ilusionó con metas mayores que la permanencia situándose en puestos europeos. "En casa en la primera vuelta hicimos una primera vuelta increíble y ahora no se nos están dando los resultados en casa y hay que cambiar la dinámica, en casa y fuera. Hay que empezar a ganar ya hasta los amistosos. Igual que ahora son todo derrotas y parece que todo es malo, en el momento en el que ganes un partido te dará la confianza de volver a ganar", señaló.

El próximo partido de Liga es en casa ante el Sevilla, segundo clasificado. "Hasta que no ganemos no se irá la mala racha. Podemos jugar muy bien a veces y no ganar. Mientras no ganemos no vamos a cambiar la racha pero bueno, a ver si contra el Sevilla conseguimos los tres puntos por lo civil o lo criminal para cambiar la dinámica ya", concluyó.