El Rayo Vallecano espera una respuesta del deseado Santi Comesaña.

El equipo franjirrojo no tiene intención de malvender a uno de sus pilares, quien ha sido relacionado con Betis, Valencia y Villarreal, con quien se anunció un principio de acuerdo

El futuro de Santi Comesaña, centrocampista del Rayo Vallecano, es una de las grandes incógnitas de este inicio del mercado de fichajes. Se anunció durante el final de la temporada anterior de que el futbolista estaba muy cerca de fichar por el Villarreal CF por unos cuatro millones de euros, pero desde entonces no se ha sabido nada más de ese movimiento, esperándose que una ofensiva definitiva de la entidad de Castellón.

Con contrato hasta el verano de 2023, es decir al final de la campaña que se va a iniciar en breve, Santi Comesaña es uno de los futbolistas que más expectación ha levantado en los últimos meses después de que haya elevado su nivel futbolístico al máximo y se haya consolidado como uno de los mejores pivotes de LaLiga. Por este motivo, el de Vigo ha sido relacionado con el Valencia CF, el Real Betis Balompié y el propio Villarreal CF que parecía que lo tenía encaminado.

Con este contexto, de mucho inmovilismo en el mercado de fichajes y mayor secretismo aún, lo cierto es que el diario MARCA asegura que el Rayo Vallecano tiene sus propios planes deportivos con Santi Comesaña, con quien cuenta de cara a la próxima temporada. De hecho, el medio de comunicación de tirada nacional anunció que el Rayo Vallecano planea un proyecto deportivo continuista, más tras la renovación de Andoni Iraola como entrenador, y añade que le ha ofrecido una ampliación de contrato a Santi Comesaña que aún no ha tenido respuesta.

Santi Comesaña llegó en el verano de 2016 al Rayo Vallecano procedente del Coruxo de su Galicia natal y ha ido consolidándose como uno de los mejores pivotes de España hasta que esta pasada temporada ha explotado de forma definitiva en Primera división, en donde ha jugado 35 partidos en LaLiga, anotando un gol y dando dos asistencias, y acumulando casi 2.700 minutos de juego. Además, el futbolista fue pieza básica para que el Rayo Vallecano alcanzara las semifinales que perdió contra el Real Betis Balompié, a la postre campeón del torneo.

Por estos motivos, y aunque no renueve finalmente Comesaña, añade MARCA de que el Rayo Vallecano no tiene entre sus planes inmediatos el malvender a algunos de sus mejores jugadores, estando Fran García y Santi Comesaña en ese grupo. No hay que olvidar que la cláusula de rescisión que tiene Santi Comesaña con el Rayo Vallecano asciende a los 25 millones de euros.