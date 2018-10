A Lopetegui no le faltarán ofertas

Eso es lo que quiere Julen Lopetegui, ponerse el mono de trabajo cuanto antes al frente de un equipo para olvidar la mala experiencia vivida en estos últimos meses en el Real Madrid.

Tanto el técnico vasco como sus hombres de confianza han salido del conjunto blanco con un mal sabor de boca, más si cabe, tras el comunicado expedido por la junta directiva merengue la pasada tarde del lunes, en el cual se señalaba directamente a su figura como prácticamente único responsable de la situación de crisis por la que pasa la entidad. Por ello, tanto Julen como su cuerpo técnico desean coger las riendas de un vestuario cuanto antes, con el fin de demostrar su valía y su profesionalidad tras haberse venido abajo "su sueño".

"Estamos con confianza y energía. Eso nadie nos lo va a quitar", dicen a fuentes cercanas a Marca. Y es que la actitud del ex entrenador del Madrid no ha variado apenas a lo que comentaba hace escasos días en las ruedas de prensa en el Santiago Bernabéu. "Las energías siguen a tope, y debemos pasar página cuanto antes", comentan. Aunque aun debe acabar de desvincularse del equipo blanco, cobrar el finiquito y demás, el cuerpo técnico encabezado por el vasco no descartan aceptar a corto plazo alguna propuesta interesante que le pongan sobre la mesa, especialmente del extranjero, donde ya tiene experiencia como entrenador del FC Oporto (2014-2016).

Según informa el diario Marca, ya se le han planteado dos opciones a Julen: sustituir a Massimo Carrera en el Spartak de Moscú, el cual también ha sido destituido por los malos resultados, o dirigir a la Selección mexicana, que tras la marcha de Juan Carlos Osorio cuenta con un interino como seleccionador. La opción de la "Tri" es interesante, y por su pasado en la Selección española y sus categorías inferiores, el técnico vasco tiene un buen bagaje a la hora de liderar un combinado nacional. Sin embargo, desde México también hay varias fuentes que apuntan que ese puesto está destinado al ex entrenador del FC Barcelona, el argentino Tata Martino, el cual ha decidido no renovar con su actual club (Atlanta United) y se ha dejado querer públicamente en más de una ocasión.

Lo que está claro es que alternativas no le van a faltar al bueno de Lopetegui, que a pesar de haber fracasado en el banquillo del Real Madrid, sigue teniendo un buen cartel en el panorama internacional, especialmente al frente de "La Roja".