El Atlético se mete en la pelea por Kees Smit, la joya neerlandesa que siguen Real Madrid y Barcelona

El joven mediocentro de solo 19 años ha sido seguido de cerca en los últimos partidos por ojeadores de varios clubes europeos, entre ellos el conjunto colchonero, dispuesto a entrar en la batalla con blancos y azulgranas

La entrada de Apollo Sports Capital como principal accionista coloca al Atlético de Madrid en una nueva dimensión. Ya el pasado verano fue el club de LaLiga que más dinero invirtió en fichajes y la inyección económica que supondrá el desembarco del fondo estadounidense hace prever un aumento en las inversiones de cara a futuros mercados. Por ello, aunque no se descuida la base con fichajes como el de Hugo Humanes, ex canterano del Real Madrid, en el Metropolitano también toman posiciones en peleas que se presumen mucho más duras frente a otros grandes de Europa para seguir reforzando el plantel que dirige Diego Simeone y poder luchar con garantías en todos los frentes.

La Premeir League, también atenta

Si hace unas semanas se apuntó que el club colchonero también se ha sumado a la puja por el cotizadísimo central inglés, Marc Guéhi, tentado tanto por el Real Madrid como por el FC Barcelona, ahora el punto de mira se dirige hacia Kees Smit, la joya neerlandesa que también lleva tiempo en la agenda de blancos y azulgranas. Según ha infirmado el periodista Matteo Moretto, especializado en el mercado, en los últimos partidos del AZ Alkmaar, donde el mediocentro tiene contrato hasta 2028, ha habido ojeadores del Atlético junto a otros del club merengue y la entidad culé, además del Chelsea y el Manchester City.

Los números de Kees Smit

A sus 19 años, el centrocampista nacido en Heiloo se ha convertido en una de las grandes sensaciones del continente y es raro el equipo de primer nivel que no lo sigue de cerca. Ya el pasado verano se colocó en el escaparate al ser nombrado MVP del Europeo sub 19 en el que ganó el título con Países Bajos, batiendo en la final a España. Pero su cotización ha seguido subiendo como la espuma en estos meses gracias a su rendimiento en la Eredivisie y la Conference League, sumando en total 26 encuentros en los que ha firmado dos goles y cinco asistencias.

Los elogios de Koeman

Con 185 centímetros de altura, se trata de un organizador diestro que también se puede desenvolver de mediapunta y destaca por su primer toque, control y visión de juego. Cualidades que ya le han servido para dar el salto a la sub 21, dándose por hecho que tampoco tardará en debutar con la absoluta. De hecho, el seleccionador, Ronald Koeman, lo ha elogiado públicamente, asegurando que cuando lo vio entrenar por primera vez enseguida detectó en él "detalles que recordaban a Pedri", detallando entre ellos "los giros, el control y cómo interpreta el juego".

El valor de mercado de Kees Smit

Dichas palabras han colocado más si cabe a Kees Smit en la órbita de los clubes más potentes y el Atlético de Madrid no está dispuesto a quedarse atrás en esta carrera que desembocará en el próximo mercado de verano. La incógnita es saber cuánto costará su pase, pues en los dos últimos meses su cotización se ha disparado desde los 10 hasta los 22 millones de euros según la web especializada Transfermarkt. Su club sabe que tiene un cheque al portador en sus manos y todo apunta a que tampoco se cerrará en banda al traspaso de un futbolista que lleva en su disciplina desde que tenía era un niño.