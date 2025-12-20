Alineaciones Osasuna - Alavés: Alineación probable de Osasuna y Alavés en la jornada 17 de LaLiga

Osasuna busca la victoria para disipar las dudas con Lisci al mando, mientras un Alavés ambicioso quiere seguir escalando posiciones en la tabla

Este sábado, Osasuna y Alavés se verán las caras en el estadio El Sadar y será a las 18:30 horas.

El conjunto navarro se encuentra decimosexto, con 15 puntos, a solo dos puestos de la zona de descenso, compartiendo puntos con Valencia y con el Girona, que está situado en puestos de descenso. La semana pasada cayó ante el Barcelona por 2-0, en un encuentro que mantuvo controlado hasta los instantes finales.

Por su parte, el Alavés ocupa la duodécima posición con 18 puntos, empatado con el Rayo Vallecano. Solo ha conseguido una victoria en sus últimos cinco partidos, aunque un triunfo este sábado le permitiría acercarse a la zona europea, algo que de momento no entra en sus planes. La semana pasada perdió frente al Real Madrid en un duelo que pudo terminar en empate.

Bajas del CA Osasuna - Deportivo Alavés

La entidad de Pamplona llega con la baja de Iker Benito, lateral, que sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior durante un partido de Copa del Rey y estará varios meses fuera de los terrenos de juego.

En el conjunto babazorro, todos los jugadores están disponibles, salvo la duda de Lucas Boyé. El delantero argentino arrastra molestias, pero todo apunta a que será de la partida bajo las órdenes de Cacho Coudet. Como cada jornada, tampoco podrá contar con Facundo Garcés, sancionado por la FIFA.

Lisci contra las cuerdas

Si se diera la cábala de una derrota y las victorias de sus rivales directos, la situación de Lisci quedaría muy comprometida: Osasuna caería en puestos de descenso y el futuro del técnico en el banquillo navarro pasaría a estar seriamente en duda. Para evitar ese escenario, apostará por un once muy reconocible, aunque con un cambio importante respecto al último partido. Ante el Barcelona alineó una defensa de cinco, pero para este encuentro regresa al sistema de cuatro atrás.

En la portería, Sergio Herrera continúa siendo una pieza indiscutible y fundamental para el equipo. Los laterales serán para Valentín Rosier, que vuelve al once inicial, y Abel Bretones. En el eje de la zaga, la pareja Catena-Herrando ofrece ahora mayor solidez que en el arranque de la temporada.

En el centro del campo, el doble pivote estará formado por Jon Moncayola y Lucas Torró, con Aimar Oroz actuando por delante como principal foco de creatividad. En ataque, Rubén García y Víctor Muñoz ocuparán las bandas, mientras que en punta el gol volverá a recaer en el olfato del croata Ante Budimir.

Coudet quiere acabar con la mala racha lejos de Mendizorroza

Este Alavés está sorprendiendo de forma muy positiva, aunque lejos de Mendizorroza baja notablemente su rendimiento. De hecho, no gana a domicilio desde el 13 de septiembre, cuando se impuso al Athletic en San Mamés, y desde entonces encadena cuatro derrotas consecutivas como visitante. Pese a ello, el exentrenador del Celta de Vigo mantendrá la confianza en el bloque que compitió ante el Real Madrid, con un único matiz en ataque: la entrada de Toni Martínez en lugar de Lucas Boyé.

En la portería, Antonio Sivera continúa ofreciendo un rendimiento muy sólido y fiable. En los laterales, Jonny y Víctor Parada se han asentado como piezas casi indiscutibles, aportando equilibrio tanto en defensa como en salida de balón. La pareja de centrales formada por Tenaglia y Pacheco se ha convertido en uno de los puntos fuertes del equipo, mostrando seguridad y contundencia.

En el centro del campo, Pablo Ibáñez y Antonio Blanco llevarán el mando del juego, formando uno de los mediocampos con mayor calidad de la categoría. Por delante de ellos, Denis Suárez será el encargado de poner pausa y talento entre líneas. Las bandas estarán ocupadas por Calebe y Rebbach, encargados de aportar desborde y profundidad, mientras que en punta Toni Martínez parte con ventaja para liderar el ataque y hacerse con el puesto de referencia ofensiva.

Onces probables del partido CA Osasuna - Deportivo Alavés, correspondiente a la jornada 17 de LaLiga

CA Osasuna: Sergio Herrera; Rosier, Boyomo, Catena, Bretones; Lucas Torró, Jon Moncayola, Aimar Oroz; Víctor Muñoz, Budimir, Rubén García.

Deportivo Alavés: Sivera; Víctor Parada, Jon Pacheco, Nahuel Tenaglia, Jonny; Pablo Ibáñez, Denis Suárez, Antonio Blanco; Abde Rebbach, Toni Martínez, Calebe.