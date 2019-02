Marcelo revela que supo desde antes la ida de Cristiano Ronaldo del Madrid

Río de Janeiro, 11 feb (EFE).- El brasileño Marcelo reveló que desde antes de la final de la Liga de Campeones de Europa del año pasado supo de la partida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid, según lo publica este lunes el canal Esporte Interactivo.

"Estábamos entrenando para la final de la Liga de Campeones y él (Cristiano Ronaldo) me dijo: "Me estoy yendo", y yo le respondí. "Para, ¿te estás yendo? ¿Para dónde?", dijo Marcelo en la entrevista hecha por el medio brasileño.

Según el lateral del Real Madrid, el día de la final Ronaldo le volvió a decir "me voy" y "se fue" del club. El anuncio oficial se hizo durante el Mundial de Rusia 2018.

Real Madrid disputó la final de la Liga de Campeones de la temporada 2017-2018 ante el Liverpool y obtuvo su tercer título consecutivo, el decimotercero en la competición y el cuarto con el portugués y el brasileño en sus filas.

Para Marcelo, quien compartió durante nueve años con Cristiano Ronaldo en el equipo español, fue una noticia dura el retiro del entonces principal astro del Real Madrid.

"Fue difícil, éramos amigos. No se tiene solo una relación profesional con una persona con quien se juega nueve años. Nuestros hijos jugaban juntos. Es aburrido cuando un compañero se va. No lo creí", aseguró el internacional brasileño.

En la entrevista, el lateral izquierdo confirmó que seguirá en el Real Madrid, dijo que nunca ha pensado en abandonar el club y negó los rumores que lo llevan al Juventus.

"Nunca se me ha pasado por la cabeza dejar el Real Madrid", señaló.

No obstante, dijo que si el equipo ya no lo quiere, aceptará la decisión y se marchará.

"Si eso pasa, que me paguen y todo queda arreglado. Yo confío en mí, en mi trabajo, pero si llega el día en el que el Real Madrid no me quiere, me voy. Estaré triste, pero me iré. Pero estoy seguro de que no voy a ser despedido", agregó.

Esta afirmación de Marcelo se da en medio de críticas de la prensa que asegura que el brasileño no está en su mejor forma, algo que él negó, aunque aceptó haber pasado por momentos difíciles.

"Pasé por un periodo difícil dentro del club, dentro de mi fútbol, cuando no se tiene confianza las cosas no suceden como usted quiere, pero ahora me siento muy bien", aseguró.

El futbolista, que también ha sido criticado por su juego al que han calificado de "poco defensivo", aclaró que aunque el estilo del Real Madrid ha cambiado en los dos últimos años, él "supo adaptarse".

"Mucha gente cree que tengo que ser un defensa como Sergio Ramos, pero eso es imposible", dijo. "Mi fuerte es el ataque", agregó.

No obstante, el internacional brasileño dijo que ahora lo que necesita es jugar "para volver a tener confianza y el nivel del inicio de la temporada".

Marcelo se mostró optimista con el futuro cercano en el que espera demostrar su desempeño y que eso también le ayude para ser convocado por Tite, el seleccionador de Brasil, para la Copa América que se jugará en el gigante sudamericano entre junio y julio próximos.

En su cuadragésima sexta edición, la Copa América, que regresa a Brasil tras 30 años de ausencia, será disputada entre el 14 de junio y el 7 de julio por los diez miembros de la Conmebol (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) y por Japón y Catar como países invitados.