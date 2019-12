Varane: "Cada vez tenemos más confianza"

Madrid, 7 dic (EFE).- El central francés del Real Madrid Raphael Varane analizó la victoria contra el Espanyol (2-0) y aseguró que cada vez tienen ?mas confianza? tras sumar nueve encuentros sin conocer la derrota y que están ?preparados? para afrontar dos salidas difíciles contra el Valencia y el Barcelona.



?Tenemos una racha de partidos complicados y estamos preparados. Cada vez tenemos más confianza. Vamos a seguir para tener una buena racha y terminar bien el año?, analizó Varane en los micrófonos de Movistar+.



"Ha sido un partido muy exigente a nivel físico, el rival nos ha presionado mucho y hemos tenido que tener paciencia para encontrar el gol. Ha sido un partido disputado contra un buen rival. Hemos intentado jugar nuestro fútbol como siempre, pero faltaba el último pase para hacer daño al rival?, analizó.



Un Varane que inauguró el marcador, en su primer gol esta temporada, en el minuto 38: "Intento ayudar al equipo. Somos un equipo, un grupo, los delanteros nos ayudan a veces y nosotros a ellos también. Estoy feliz por el gol", valoró.



Además, el central valoró la expulsión de Mendy y la no expulsión de Vinicius en la primera parte tras una entrada sobre David López cuando ya tenía amarilla: "Son jugadas dudosas; tengo algunas dudas porque desde donde estoy en el campo no se ve bien, no está claro. Al final hemos aguantado bien 10 contra 11, otra vez portería a cero y eso es muy bueno", concluyó.