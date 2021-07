Tolili, imbécil, anormal... La colección de insultos de Florentino en sus audios.

Los audios de Florentino Pérez repartiendo estopa que ha publicado El Confidencial siguen trayendo cola. El presidente del Real Madrid se despacha a gusto con diversas personalidades del pasado y presente del conjunto blanco. Unas declaraciones grabadas sin su consentimiento que fueron realizadas en 2006, cuando no era presidente, y que dejan una colección de insultos de todo tipo: tolili, imbécil, anormal, hijo de...

Iker Casillas y Raúl González

"Casillas no es portero para el Real Madrid, qué quieres que te diga. No lo es. Es que no lo ha sido nunca. Ha sido el gran fallo que hemos tenido. Lo que pasa es que tienes a los que le adoran, le quieren, hablan con él, yo qué sé. Le defienden tanto... Bueno, es una de las grandes estafas y la segunda es Raúl", dice el presidente blanco.

También dijo sobre el actual vicepresidente ejecutivo del Real Madrid: "Casillas, pobre hombre, no tiene dos dedos de frente, yo le conozco perfectamente, es un tío muy corto y además se le nota cuando se lleva mejor o peor con su novia, está ausente, es un niño pequeño, es como un perrito faldero, es como un monigote, una cosa infantil".

"Casillas no tiene ni estatura, ni ve bien. El partido donde nos jugábamos la Liga contra el Barcelona... Llegó tarde y yo estaba allí, venía de hablar con su novia, habían discutido".

Sobre Sara Carbonero, la ex pareja de Casillas: "Pero esta tía, yo no me fío un pelo. Esta tía, estas tías, ya sabes a lo que van€ se vuelven locas, van a la fama. Porque esta tía se cree que es una artista de cine".

"Las dos grandes estafas del Madrid son primero Raúl y segundo Casillas", pero no sólo dijo de esto del exdelantero. También lo culpo de "destrozar al Madrid" y de ser la razón por la que dimitió de la presidencia en 2006.

Mourinho, Cristiano Ronaldo y Jorge Mendes

"Está loco. Este tío es un imbécil, un enfermo. Os creéis que este tío es normal, pero es que no es normal, si no, no haría todas las cosas que hace. La última tontería que hizo, que la vio todo el mundo mundial... ¿Por qué crees que hace esa tontería?", dice sobre Cristiano Ronaldo.

"Mendes no manda nada en él. Igual que no manda nada en Mourinho. Cero patatero. Hasta para las entrevistas. Nada, ni puto caso. Estos son tíos con un ego terrible, malcriados los dos, el entrenador y él, y no ven la realidad, porque los dos podrían ganar mucho más dinero si fueran de otra manera".

Sobre Mourinho y Cristiano: "Estos son dos anormales, porque estamos hablando de mucho dinero en el terreno de los derechos de imagen. Además, con esa cara que tienen, con esa manera desafiante, que le caen mal a todo el mundo... Si la publicidad es lo contrario, ¡es todo lo contrario!"

Fabio Coentrao y Mesut Özil

Sobre el exlateral izquierdo del Real Madrid, también esta representado por Jorge Mendes, comentó: "Ese es tolili. Ese es uno de los efectos del Madrid. Es otro que no tiene cabeza y a esos tíos el Madrid se los come. Ahora mismo está cagado y Mourinho es un imbécil. No es que no quiera jugar... Bueno, es un poquito subnormal. Conduce sin carnet... Dicho eso, le ha agobiado la presión y eso es de estar enfermo. Pero al otro le da igual que esté enfermo porque lo mata. Tú eres un mierda".

Del internacional alemán comentó: "Este vino aquí con una novia. Bueno, este es... este es de esos con 21 años... Viene, son de estos de tercera generación turcos, empezaba el partido y ella decía... y bueno, y descubre Madrid, macho. O sea, ni turco, ni polla. Ni tercera generación, ni la novia. Le manda a la novia a tomar por culo y cambia de vida. Se enamora de una modelo italiana, de Milán. Entonces cogió un avión privado. Se iba ahí. Le echaba un polvo y volvía y no sé qué, y ya un día le toca los huevos al Mourinho, que tiene mucha gracia y le dice: "Oye, esto... Ozil", el besugo. Le llamaban el besugo, dice: "Me dejas que yo te hable en confianza como si fuera tu padre?" y el otro "Claro", el pobre chaval y le dice "Sí, claro". "Mira, esa tía con la que sales se la ha follado todo el Inter, todo el Milán, incluido el cuerpo técnico de ambos equipos". Y creo que el besugo así como diciendo... Ahora, la termino dejando. Fíjate si es animal de bellotas ese... dice: "incluido el cuerpo técnico"... "

Luis Figo y Guti

"Figo es el que jode el vestuario. Ha sido un hijo de puta, como Raúl. Los dos más malos han sido Figo y Raúl", aseguró.

Guti: "Es un jeta, está como una cabra y el peor enemigo es él de sí mismo. Le está bien empleado a la Ser por querer contratar a un subnormal. ¡Si es un subnormal! Y la Cope igual, le dejará colgado, no irá"



Vicente Del Bosque

"A Del Bosque no le ofrecen trabajo porque todo el mundo sabe que no es entrenador. El mundo del fútbol sabe que no es entrenador, joder. El gran problema es Del Bosque; Camacho es entrenador, no es de equipo grande. Lo de Del Bosque es la mentira más grande que he visto en mi vida. Ni ha entrenado en su vida, ni sabe entrenar, ni sabe dirigir personas, ni sabe de táctica, ni sabe de físico... no sabe nada ¡es un zoquete!"

"Llegó Figo y se hizo íntimo amigo de Raúl y entre los dos, con Hierro, administraban la plantilla. Pobre Vicente, si Vicente no pintaba nada", añadía.

En el momento en el que se grabaron los audios Del Bosque se encontraba sin equipo y tras la idea de que pudiera convertirse en seleccionador Florentino comentó: "Dicen que va a ir a la Selección ¿o qué? Ya lo que le falta a la selección es Del Bosque, ¿sabes?".

Medios de Comunicación

"Hay que ganar la batalla del Marca y de Televisión Española. Y con eso aislar, no a El País, que no se porta mal, sino a Relaño y De la Morena. El Rondo no va existir más. Si es por meses se lo cepilla enseguida. Si es por temporadas, habrá que esperar al verano. Luis Fernández es talibán madridista. Ya le quitó el contrato a Roberto Gómez, por poner un detalle. El Rondo no existirá más. Va a ser un programa madridista de Ferreras", comentó entre 2007 y 2012.

"No nos queda más que el Marca. Ahora hay que coger al Marca, macho. Porque con el Marca y la Televisión Española se acabó todo. Ya no tienen a nadie y además a los otros les dará vergüenza quedarse solos, porque ahora mismo el Marca les acompaña. Es acojonante. Lo que ha hecho el Marca es una cosa indigna y miserable y lo que ha hecho Televisión Española siendo pública... Pero El Rondo se acabará porque ahí hay un tío sensato, que es Luis Fernández. Ese medio va a ir bien", expuso sobre los medios de comunicación.

Tomás Roncero, Eduardo Inda y Alfredo Relaño

"Todos contra Prisa. Hoy se puede hacer. ¿Y lo de Roncero? Si alguien le dice algo a Roncero se arruga... Es que en la demanda que hay que ir ahora una vez que se levante el secreto de sumario... Hay que ir a por él. Hay que ir penalmente a por Roncero", despachaba con un periodista madridista.

"Yo le decía a Inda: 'Habla bien de los futbolistas, joder. Si eso es el Madrid. Pero no del presidente si nadie me quiere ver. Si tú escribes que es no sé qué del siglo XXI y luego tus lectores ven que le han dado una hostia pública... Qué van a pensar de ti. Van a pensar que eres tonto. Pierdes prestigio en el periódico. Vamos a ver, yo he estado en lo del Rey y ahora en la inauguración de lo de Telefónica, que yo he hecho la obra y estaba este también. Antonio me ha dicho: 'Por favor, Florentino, ayúdame a meter en vereda a Inda'. Y yo le digo 'Si no puede ser, si está crecido. Pero si se pone en las fotos él, pero si se va de viaje... Si se ha considerado un tío importante... Si está loco. Lo único que le gusta es figurar. Oye, está de director por Antonio y por mí, que presionamos a Pedro J"

"Relaño a mí me odia. Yo soy presidente por segunda vez en contra de su voluntad. Ese no es mi amigo. Yo respeto a todos, pero es un enemigo mío declarado total. Y Matallanas también, no te equivoques"

"Mi hombre es el 'Ferri'. Yo le saco del grupo Prisa porque ya odia al grupo Prisa. Ferreras es un gran profesional. Es un tío honrado y honesto y estos son unos sectarios de la hostia. A parte, que yo los odio, no te voy a engañar.. Tú le dices 'Haz esto que le puede joder a Cebrián...Y pum". Está él, Contreras, Roures, Luis Fernández... Todos los que han trabajado en Prisa. Los de Prisa son como son... unos hijos de puta. Pero no de ahora. Ahora ellos son víctimas y están como resentidos y los quieren matar".