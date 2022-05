La cláusula por la que el Real Madrid no fichó a Haaland

El delantero noruego fichará por el Manchester City, resolviéndose así uno de los culebrones de este mercado de fichajes que aún no se ha abierto siquiera

El lucha por el fichaje de Erling Haaland, delantero por el momento del Borussia Dortmund, está a punto de quedar vista para sentencia después de que el astro noruego se vaya decantado por marcharse al Manchester City, equipo en el que jugó su padre durante la década de los 90 en la Premier League de Inglaterra. El club mancuniano activará la cláusula que le permite hacerse con el escandinavo por un valor de unos 75 millones de euros a los que habrá que añadir las comisiones que irán a los bolsillos del padre del futbolista y de la familia del tristemente desaparecido Mino Raiola, agente del jugador fallecido hace unos días, que ahora se hacen cargo del trabajo que realizaba uno de los mejores representantes del mundo.



De hecho, el fichaje de Erling Haaland por el Manchester City se da como por consumado de manera extraoficial, sumándose a la información de que el nórdico ya pasó reconocimiento médico este mismo lunes, siendo captado por el medio nacional de Bélgica DH.





Erling Haaland to Manchester City, here we go! Haaland has passed medical tests as new Man City player today, he's back in Dortmund. It will be OFFICIAL this week ???? #MCFC



Man City told BVB board that they will activate release clause [closer to €60m than €75m] in few hours. pic.twitter.com/heYobi8S1Y