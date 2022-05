La guerra en Ucrania llega a LaLiga: el deleznable cántico que tuvo que soportar Lunin en el Metropolitano

Parte de la afición del Atlético de Madrid no tuvo una mejor idea que usar la invasión de Rusia como arma para desestabilizar al portero ucranio

La invasión de Rusia a Ucrania está siendo una desgracia para el mundo en general y para Europa en particular porque está viviendo los peores pasajes del siglo XXI y recordando los peores hechos acaecidos en el siglo XX. El recuerdo de las dos Guerras Mundiales está muy presente en la sociedad del Viejo Continente y casi todos los ciudadanos están muy educados, concienciados y sensibilizados con aquellos conflictos, pues casi ninguno se salva de haber perdido a algún antepasado en esos horrores. Por suerte, en España no tuvimos que pasar por aquellos trances, estuvimos al margen aunque para nosotros se nos queda el Golpe de Estado de 1936 y la posterior Guerra Civil que nos trajo un régimen dictatorial que nos arrancó las libertades y derechos fundamentales. Parece que cierta parte de nuestra sociedad española no es capaz de empatizar con aquellas personas que están pasando por un mal momento viendo a su país Ucrania invadido por una potencia militar como Rusia y no tienen la mejor idea que atacar o usar como arma arrojadiza un hecho tan grave. Eso es lo que sucedió en el Atlético de Madrid - Real Madrid, correspondiente a la jornada 35 de LaLiga, disputado el pasado domingo en el estadio Metropolitano donde Andriy Lunin, portero ucranio del Real Madrid, recibió insultos desde la grada, de aficionados colchoneros, relacionados con el conflicto armado.



En unas imágenes recogidas por el ya mítico programa El Día Después de Movistar+, Andriy Lunin, portero madridista, tuvo que escuchar cánticos que decían lo siguiente "Tú aquí jugando, y tu país llorando", en clara referencia a la invasión de Rusia a Ucrania. Rápidamente el cancerbero fue tranquilizado por sus compañeros Casemiro y Marco Asensio, que estuvieron atentos al detalle. Hay que decir que mientras una parte de la grada del Atlético cantaba eso, otra recriminaba a esa parte de la afición que se dirigía a Lunin así.



Lunin tuvo la oportunidad de jugar el partido después de que el Real Madrid se haya convertido en campeón de LaLiga 2021/2022 con cuatro fechas de antelación. El ucranio cuajó una buena actuación en el derbi madrileño y sólo pudo ser batido desde el punto de penalti por Yannick Carrasco.



A sus 23 años, Lunin es uno de los porteros más prometedores de LaLiga y en el Real Madrid está muy contentos con él ya que da plenas garantías como suplente de Thibaut Courtois. Acaba contrato en 2024 y muchos equipos están pendientes de su situación, pues se le considera un guardameta ideal para dar un salto de calidad al no suponer demasiado coste, dado que su seldo no es excesivo.