Borja Iglesias le da a Dani Ceballos la bienvenida a su clan.

La posibilidad de que Dani Ceballos acabe convirtiéndose en nuevo futbolista del Real Betis Balompié de cara a la próxima temporada será uno de los principales focos de atención del mercado de fichajes de verano que se abre en unas semanas. A pesar de su incipiente protagonismo en el Real Madrid, con el que acaba contrato en junio de 2023, su continuidad en el equipo blanco no está nada clara, tal y como comentó Carlo Ancelotti, su actual entrenador, el cual afirmó que es el propio Ceballos quien debe tomar la iniciativa en lo que respecta a su futuro. "Es Dani (Ceballos) quien tiene que tomar la mejor decisión para él. Lo tiene todo muy claro y cada uno tiene que tomar sus decisiones", dijo el italiano. Tras esas palabras, lo que ha hecho Dani Ceballos, ni corto ni perezoso, es estar presente en el estadio Benito Villamarín para ver un Betis - Barcelona, donde no tuvo reparos en dejarse ver en un palco y en satisfacer a muchos aficionados verdiblancos que lo reclamaron. Ahora, sólo unos días después, Dani Ceballos ha vuelto a realizar un nuevo guiño al Real Betis, celebrando la última goleada del equipo contra el Valencia CF, por 0-3, llegando a interactuar, a través de las redes sociales, con uno de los goleadores del choque, con Borja Iglesias, autor del tercer tanto.



Todo comenzó con una publicación en la que Borja Iglesias festejaba su diana número 19 de la temporada con el Real Betis. El gallego se acordaba del ya mítico chascarrillo que se ha hecho popular entre la afición bética: "¿Y er panda?", preguntaba con guasa el gallego que tuvo la rápida contestación de Dani Ceballos que le afirmaba lo siguiente: "Cuidadin con lo que dices", en clara alusión a que estuviera atento de que creador de la frase, el cual la usaba de inicio como crítica ácida, volviera a amenazarle con el requerimiento legal tal y como ocurrió tras la conquista de la Copa del Rey. Esto provocó las risas de un Borja Iglesias que evidenció la buena química que tiene con el de Utrera y dándole pistas de cómo encajaría en el vestuario verdiblanco y en particular en el peculiar clan que forman Aitor Ruibal, Héctor Bellerín y el propio Borja Iglesias, los cuales suelen ser los animadores de la fiesta en la actual plantilla del Real Betis Balompié, dejando a un lado al capitán Joaquín Sánchez.





Antes de que se destapara públicamente, con la celebración del título de la Copa del Rey, en ESTADIO Deportivo, a raíz de la adaptación de Héctor Bellerín a la plantilla, dimos a conocer la buena amistad que el lateral catalán ha hecho con Aitor Ruibal y Borja Iglesias. Este grupo puede tener un miembro más este mismo verano si Dani Ceballos acaba aterrizando en el Real Betis. Al margen de la buena química con Borja Iglesias, demostrada en las últimas horas, hay que recordar que Dani Ceballos guarda una gran amistad con Héctor Bellerín desde su paso por el Arsenal, donde ambos coincidieron durante dos temporadas completas. Los dos siempre han afirmado que les encantaría volver a jugar juntos y mutuamente han defendido el beticismo que sienten el uno y el otro. Ahora bien, hay que tener calma, ya que el futuro de los dos futbolistas continúa en el aire. Dani Ceballos acaba contrato con el Real Madrid en junio de 2023 y aunque haya adquirido protagonismo en las últimas semanas su futuro está en el aire, teniendo que decidir el propio futbolista. El de Utrera ya estuvo a punto de llegar el verano pasado al Real Betis, pero las dificultades económicas verdiblancas lo impidieron. Ahora, se abre otra posibilidad aunque bien es cierto que Carlo Ancelotti y el Real Madrid quieren que se quede y de que el centrocampista despierta el interés de otros clubes potentes. Por su parte, el futuro de Héctor Bellerín está pendiente de que las negociaciones entre Real Betis y Arsenal culminen con éxito, puesto que el deseo del lateral diestro es el de quedarse en el Real Betis, tal y como informamos en ESTADIO Deportivo.