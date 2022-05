El "acuerdo inminente" de Tchouameni con el Real Madrid da pistas del futuro de Dani Ceballos con un Betis paciente.

Desde Francia aseguran que la operación se cierra en 80 millones de euros, ganándole la partida el club blanco a Liverpool y PSG

Después de ganar LaLiga y la UEFA Champions League, el Real Madrid no deja de pisar el pie del acelerador y ya se encuentra planificando la próxima campaña en la que tiene como objetivo el volver a repetir los éxitos que ha cosechado en esa 2021/2022. Después del doloroso no que le dio Kylian Mbappé, que prolongó su contrato con el Paris Saint-Germain, el club club blanco reformuló su estrategia deportiva y centro sus miras en otros futbolistas que estaban en su agenda. El primero de ellos es Aurélien Tchouameni, centrocampista del AS Monaco, al que lleva monitoreando desde hace mucho tiempo y al que está a punto de fichar.

El Real Madrid y el AS Monaco están cerca de cerrar el traspaso de Aurélien Tchouameni por un valor de unos 80 millones de euros según avanza RMC Sport, prestigioso medio de comunicación de Francia. Esta misma fuente aclara que el acuerdo entre todas las partes es "inminente" a pesar de los intentos de última hora del PSG, que quería volver a ganarle la partida al Real Madrid, y del Liverpool, que también estaba detrás del centrocampista, al que le agradaba mucho esta opción, tal y como el mismo ha declarado en más de una ocasión.

"Me gustan los dos (Real Madrid y Liverpool)... puedo ver partidos en español y en inglés. Es diferente jugar en España y es diferente jugar en Inglaterra, pero al final, para mí, es solo una cuestión de adaptación", dijo Aurélien Tchouameni hace poco sobre el interés de ambos conjuntos, decantándose al parecer, por la escuadra española.

Este movimiento tendrá repercusiones dentro de la plantilla del Real Madrid, puesto que ahora Carlo Ancelotti, entrenador italiano de los blancos, tendrá overbooking de centrocampistas, con contrato, para darle cabida a todos en su esquema de juego 4-3-3. El principal perjudicado puede ser un Dani Ceballos, quien, de cerrarse este movimiento, tendría pocas opciones de jugar siempre y cuando decida quedarse en el Real Madrid.

Con el fichaje de Tchouameni por el Real Madrid a punto, el futuro de Dani Ceballos en el Real Madrid puede aclararse

Contábamos ayer que el futuro de Dani Ceballos en el Real Madrid estaba pendiente de una reunión con el club. El futbolista aseguró durante la celebración de la UEFA Champions League que "no era el momento de hablar de ello", pero la llegada de Aurélien Tchouameni puede aclarar la situación del de Utrera.

Dani Ceballos se convertiría en el séptimo centrocampista de la rotación del Real Madrid después de Casemiro, Kroos, Modric, Valverde, Camavinga y el propio Tchouameni. Con contrato hasta junio de 2023, el Real Betis Balompié sabe que está ante una oportunidad única para recuperar a unos de sus hijos pródigos, el cual ya estuvo a punto de regresar el verano pasado, pero la situación financiera verdiblanca no lo permitió.

Antonio Cordón, director general deportivo bético, sabe que la sintonía entre ellos, Ceballos y club, es total, tal y como reflejó en una entrevista, afirmando que Ceballos "se muere por venir al Betis". Será cuestión de tiempo y de la decisión que tome el propio Ceballos para comprobar si el de Utrera se vuelve a enfundar o no la camiseta de las trece barras.