Ni Bundesliga, ni Valencia, ni Betis... con un coste de 30 'kilos' puede acabar en un recién ascendido

El centrocampista no está dando el nivel esperado y el Real Madrid le está buscando destino

No todos los brasileños jóvenes que ficha el Real Madrid corren la misma suerte que Vinícius Junior y Rodrygo Goes, los cuales han sido muy importantes en la consecución de la decimocuarta UEFA Champions League que hace escasos días ha alzado la escuadra blanca al vencer al Liverpool por 0-1 gracias a un gol del propio Vinícius. Hay otros que también aterrizan con la vitola de futuras estrellas madridistas, pero necesitan más tiempo de cocción para asentarse a la élite. Este es el caso de Reinier Jesús, que tras llegar al Real Madrid, se marchó a la Bundesliga, donde fracasó, y ahora vuelve al Real Madrid, donde su futuro no se presenta demasiado halagüeño, puesto que la dirección deportiva del club capitalino ya trabaja de forma intensa para colocarlo en algún equipo de LaLiga, estando prácticamente descartadas las opciones de Real Betis Balompié y Valencia CF, a los que fue ofrecido. Ahora, según adelanta MARCA, es el Real Valladolid quien mejor está posicionado para hacerse con los servicios del centrocampista de 20 años de edad.

Con el ascenso del Real Valladolid a Primera división, obtenido el pasado fin de semana, el Real Madrid quiere aprovechar sus buenas relaciones institucionales, no hay que olvidar que Ronaldo Nazario es el dueño de la entidad pucelana, para colocar a uno de sus descartes de cara al próximo curso futbolístico. Así lo anuncia Mario Cortegana, periodista del periódico nacional. A pesar de ello, que sería siempre en forma de cesión, este movimiento estaría condicionado a los deseos de los exigentes Pacheta y Fran Sánchez, entrenador y director deportivo del club, que tendrían que estudiar la operación de forma minuciosa y el encaje de un jugador que apenas ha rendido en el profesionalismo.

Y es que Reinier Jesús aterrizó en el Real Madrid a cambio de 30 millones de euros como una de las apuestas más firmes de Juni Calafat, jefe de captación de Sudamérica del Real Madrid. Tras un breve tiempo en la cantera madridista, Reinier se marchó al Borussia Dortmund, donde no ha jugado prácticamente nada. En el equipo de la Bundesliga, en los dos últimos cursos, sólo ha jugado 38 partidos entre todas las competiciones oficiales, acumulando un total de 741 minutos. Un bagaje muy escaso para un futbolista que se supone que estaba llamado a marcar diferencias.

Aunque el jugador valoraba hacer la pretemporada con el Real Madrid, sabe que es difícil que se gane un puesto, tal y como le ocurre a Dani Ceballos, puesto que la competencia en la medular es muy alta y eso que se está a la espera de cerrar el fichaje de Aurélien Tchouameni, centrocampista del AS Monaco, lo que dificultaría aún más su presencia en la plantilla que maneja Carlo Ancelotti.