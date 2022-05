El sarcasmo de la Real Sociedad, las risas de la afición del Betis y el perjuicio económico que puede sufrir el Sevilla

El empate del Betis contra el Real Madrid provoca un efecto-dominó en la lucha por el tercer puesto en LaLiga

No duró mucho la pelea por la quinta posición de LaLiga que se jugaban en esta última jornada Real Betis Balompié y Real Sociedad. El equipo verdiblanco cumplió con su objetivo y certificó su plaza de honor empatando a cero contra un Real Madrid que no se jugaba nada en el estadio Santiago Bernabéu, dejando, de paso, a la Real Sociedad sin opciones haga lo que haga mañana contra el Atlético de Madrid, pues de vencer igualaría a puntos con la escuadra bética, pero esta le tiene ganada el gol average particular (4-0 y 0-0). Una victoria del Betis que conlleva siete millones de euros más, ya que aproximadamente el quinto final en la tabla gana 31,5 'kilos' por los 24'5 del sexto, y un 'sorpasso' en lo deportivo, puesto que el Betis demuestra crecimiento al invertir las plazas conseguidas en el curso futbolístico pasado con su rival donostiarra. Con esto, la Real Sociedad no parece que aceptara de buen grado el no jugar a la misma hora y en el mismo día que el Betis y tiró de sarcasmo e ironía en sus redes sociales para denunciar una anomalía que cree que les ha perjudicado de manera clara.





?? Empieza la lucha por el quinto puesto€ ???#AurreraReala — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) May 20, 2022

", decía el escrito de unaque no confiaba demasiado en sus posibilidades. Este mensaje no pasó desapercibido para muchos aficionados del, que no lo encajaron demasiado bien y rápidamente contestaron a la hora de que ellogró amarrar la deseada quinta posición. Otros en cambio echaban en cara a laque no hubiera salido desde un principio a criticar la medida cuando dejaron alcomo el único equipo que se jugaba algo fuera del horario unificado del domingo.Las críticas por los horarios de esta última jornada deno se han quedado sólo eny en, sino que también han llegado ahora a, puesto que laya será, pase lo que pase, sexta por lo que no se juega nada contra el, el cual está luchando con elpor la tercera plaza y que en este momento lo tiene todo de cara para quedarse con esa posición de honor. No son pocos los sevillistas que se sienten agraviados por la organización dey tienen su parte de razón, puesto que el dinero que hay en juego también es deque se lleva el tercero por losque se embolsa el cuarto aproximadamente.