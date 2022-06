El Udinese le pone un precio viable a Deulofeu y varios equipos de LaLiga preguntan

El Nápoles parte con ventaja para incorporar al extremo catalán, al que le agrada el interés del equipo partenopeo

El futuro deportivo de Gerard Deulofeu parece que está muy lejos del Udinese. A pesar de que el extremo catalán tiene contrato con el equipo italiano hasta el verano de 2024, su buen nivel de juego y sus cifras de este año en la Serie A, 13 goles y 5 asistencias en 34 partidos disputados, hacen que la escuadra italiana tenga casi imposible retenerlo, pues son muchos clubes los que han llamado a su puerta queriendo ficharle a su estrella. Con este contexto de presión, el Udinese ha hecho fuerza y le ha puesto precio a Gerard Deulofeu, el cual ha sido tasado en 15 millones de euros. Una cantidad de dinero viable para conjuntos que participen en competición europea el próximo curso futbolístico, los cuales son los que se han interesado por hacerse con el talentoso atacante.

Es el Nápoles el que más está presionando para fichar a Gerard Deulofeu, a quien le agrada el destino según apunta Matteo Moretto, periodista italiano especializado en el mercado de fichajes. Aunque algunas publicaciones afirmaban que ya hay acuerdo, esta misma fuente asegura que no hay nada inminente ni definitivo, que hay que tener calma. El club partenopeo no es el único de Italia que ha preguntado por el catalán, puesto que AS Roma y Torino están abiertos a hacer un esfuerzo por fichar a Deulofeu.

No sólo tiene mercado en la Serie A Gerard Deulofeu, puesto que también en España varios equipos han sondeado al catalán. Los dos últimos en unirse a la carrera por el fichaje del extremo son Real Sociedad y Villarreal CF. Mundo Deportivo confirma el interés del conjunto de Donostia, que busca atacante de banda en este mercado de fichajes, puesto que también ha tocado a Bryan Gil y a Cristian Tello, ex de Sevilla FC y Real Betis respectivamente. Por su parte, el Villarreal CF de Unai Emery también emerge como una posibilidad para Gerard Deulofeu. No hay que olvidar que entrenador y futbolista coincidieron en el Sevilla FC durante la temporada 2014/2015 donde el catalán anotó 3 goles y dio 10 asistencias. Al margen de estos dos clubes de LaLiga, Deulofeu también fue vinculado al Real Betis Balompié desde Italia hace unos meses, pero todo quedó ahí.

Aún así, que el Nápoles juegue UEFA Champions League le da ventaja para hacerse con la incorporación de un Gerard Deulofeu que a sus 28 años está en uno de los mejores momentos de un carrera deportiva, estando dispuesto a dar un paso al frente en cuanto a nivel de fútbol.