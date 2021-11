"A muerte con Sadiq". Así se expresó Rubi, técnico de la UD Almería, en rueda de prensa después de que el conjunto almeriense empatara a cero ante el Huesca en casa y su delantero Umar Sadiq fallara un penalti que habría significado la victoria.

Un claro ejemplo del mal momento por el que atraviesa el delantero nigeriano de cara a portería, habiendo visto portería tan sólo en una ocasión en los diez últimos partidos del Almería, habiendo dado, eso sí, cuatro asistencias de gol.

Sadiq lanzó tan mal el penalti que el balón se fue alejando poco a poco de la red hasta terminar fuera. Una desacertada acción por la que Rubi quiso arroparle ante los medios: "No es el momento de hablar con él. Nos hemos mirado y nos dimos la mano. Que haya fallado un penalti no quita que haya tenido una magnífica semana. Teníamos dos lanzadores designados; Ramazani es el primero pero no estaba en el campo".

Pese a ello, lamentó el míster del Almería que Sadiq había estado entrenando mucho los penaltis durante las semanas previas: "Era una ocasión buena para haber marcado y me dejó un poco triste que ha mejorado mucho los lanzamientos de penalti, pero no tirándolos de esta forma. Todo lo que pasa lo tomo como responsabilidad mía. Me sabe mal porque es una situación bonita para Sadiq y adelantarnos. Aquí estamos para lo bueno y lo malo. A muerte con mi delantero centro".

Al margen de la acción del penalti, Rubi también se refirió al punto cosechado, un penalti amargo a su juicio: "Tengo que aceptar el punto, pero no me sabe a gloria porque ellos han hecho un trabajo defensivo fantástico, pero en situaciones de marcar gol ha habido bastante diferencia en una y otra portería".

Por último, el preparador del Almería hizo un análisis general del partido de su equipo ante el Huesca: "La primera parte me ha gustado mucho, no solo es una ocasión de gol, sino un balón al palo, con falta de maldad en los metros finales, pero controlado. El inicio de la segunda me ha gustado y el tramo final no tanto con Joaquín de delantero y las contras. Hemos buscado cosas para el gol, pero no ha habido manera de abrir esa lata".