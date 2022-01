La rajada de Rubi tras la derrota del Almería: "Ya han conseguido darle un poco más de emoción a la Liga y vamos a pelear".

Rubi, técnico de la UD Almería, se mostró triste por la derrota de su equipo en casa ante un Cartagena que se impuso por 0-1, con gol del uruguayo Silva. "Ha sido una semana durísima, muy complicada. Agradezco que reconozcáis que el equipo se ha entregado al máximo y hasta podía haber empatado, se agradece esa solidaridad. Nuestros soldados han hecho lo que han podido", indicó el técnico rojiblanco, quien también se lamentó de la lesión de Lazo: "Felicito al Cartagena por haber ganado el partido y estoy muy triste por cómo nos ha tratado la Liga esta semana. Lazo creemos que se ha roto porque ha notado un pinchazo en el abductor y lo perderemos un tiempo. La plantilla está abatida porque llevábamos 12 sin perder".

"Estamos jodidos pese a haberlo puesto todo en los entrenamientos. Toca levantar la cabeza e intentaremos hacer lo posible el jueves, ya la Copa del Rey nos da un poco igual, aunque la vamos a pelear. Ramazani entrenó media hora y estaba asustado de si se rompía al sprint", indicó Rubi en relación al partido de Copa.

Mucho más polémico se mostró el entrenador de la UD Almería al ser cuestionado sobre el protocolo de LaLiga en relación al covid y los brotes que han azotado a todas las plantillas de Primera y Segunda división: "Al fútbol se juega con 11 pero si tienes 5 ya puedes. ¿Esto qué es? Me gusta sembrar buenos datos, no habíamos perdido en casa y hemos peleado en inferioridad clarísima de recursos. Me levanto a recuperar y ganar lo antes posible. Ya han conseguido darle un poco más de emoción a la Liga y vamos a pelear".

Y siguió argumentando su malestar con LaLiga al respecto: "El protocolo puede ser válido para un momento determinado, pero si hay que cambiarlo se deberá cambiar. Si en verano no había tantos contagios a lo mejor era válido, pero ahora no. Siempre puede revisarse si es correcto o no".

Rubi, técnico de la UD Almería



Test: "Desde el primer día que llegamos a entrenar no nos hicimos un PCR. El último antígeno fue ayer y si metes el palito más adentro te da o igual no. Hemos jugado sin saber realmente. Veo Inglaterra o Portugal y se suspenden partido sin que pase nada"

Solución al problema: "Si se quería buscar una solución para facilitar las cosas se podía, pero no se ha querido. El equipo ha demostrado lo que puede hacer y la gente está muy rabiosa. Ramazani lleva un entrenamiento en 15 días y necesitamos tiempo, pero no va a ser un partido mental de que a partir de hoy el equipo no vaya a responder, eso no va a pasar".