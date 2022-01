Lugo-Almería: a cerrar la primera vuelta para alejarse de los perseguidores (previa y posibles alineaciones)

El enfrentamiento entre Lugo y Almería cerrará la primera vuelta de LaLiga SmartBank este miércoles en el Anxo Carro, casi un mes después de la fecha en la que tenían que haberse enfrentado, con necesidad de victoria para ambos equipos.



El Almería, que hasta ahora se presenta como el equipo más fuerte de la categoría de plata, empezó el año 2022 con un punto de seis posibles y ha frenado el vertiginoso ritmo que le llevó a dominar el torneo al haber conseguido solo una victoria -aunque con solo una derrota- en los cinco partidos más recientes.



Lugo y Almería, que no gana a domicilio desde el 14 de noviembre (0-1 ante el Ibiza), comparten colores y además son dos de los equipos que menos pierden en Segunda división; de hecho, si los lucenses se imponen, ambos se quedarían con cinco derrotas



Los lucenses, en cambio, se encuentran en una dinámica positiva de resultados con siete partidos sin perder desde que cayeron ante la Ponferradina el 6 de noviembre, una serie que reforzaron con un triunfo ante el Mirandés (2-1), después de haber enlazado cinco empates tras la victoria con el Amorebieta (1-3), que fue la que inició esta racha.



El técnico del Lugo, Rubén Albés, recupera a Gerard Valentín, uno de los jugadores más desequilibrantes, tras haber cumplido sanción por su expulsión ante el Sporting de Gijón (1-1).



Entre algodones se encuentra el central Álex Pérez, que fue titular en lo últimos partidos y notó unas molestias musculares ante el Mirandés que le obligaron a pedir el cambio.



En el cuadro gallego están confirmadas las bajas por lesión del lateral Roberto Canella, el extremo David Mayoral y el central Pedro López.



Diego Alende o Carlos Pita suplirán, probablemente, a Álex López en el centro de la zaga, mientras que en ataque la vuelta de Valentín podría conllevar la suplencia del hispano-boliviano Jaume Cuéllar.



Por su parte, el Almería llega al Anxo Carro tras una mala racha de resultados y con la necesidad imperiosa de victoria, por lo que los de Joan Francesc Ferrer 'Rubi' buscan los tres puntos para suavizar la tensión de haberse quedado a sólo tres de Valladolid y Éibar.



A la cita de mañana, el equipo llega mermado por el covid y las lesiones, hasta el punto de que Rubi no supo concretar el número de bajas y desveló en rueda de prensa que tendrá que ingeniárselas para cerrar el once.



Si bien recupera a Francisco Portillo, ausente en Las Palmas, y a Arnau Puigmal, lesionado en la segunda parte del partido frente al Cartagena, las bajas más destacadas apuntan a la referencia arriba, con Sadiq Umar en la Copa de África y con Dyego Sousa y Juan Villar lesionados, el luso para un par de semanas.



El técnico indálico podría retrasar a Alejandro Pozo, quien jugó en Las Palmas como extremo, a su habitual posición de lateral derecho con la recuperación de Portillo, lo que sería la principal novedad en los esquemas del de Vilasar de Mar.



El Almería visitará un estadio que no se le han dado mal las dos últimas visitas, en las que sumó dos victorias, que se unen dos más y un empate, mientras que en dos de los siete enfrentamientos totales ganó el cuadro lucense.



ALINEACIONES PROBABLES



CD Lugo: Óscar Whalley; Ricard Sánchez, Alende, Juan Antonio Ros, Campabadal; Juanpe Jiménez, Xavi Torres, Señé; Cuéllar o Gerard Valentín, Carrillo y Chris Ramos.



UD Almería: Fernando; Pozo, Chumi, Babic, Centelles; César de la Hoz, Samú Costa; Portillo, Robertone, Appiah, y Ramazani.



Árbitro: Sagués Oscoz, del Comité vasco.



Campo: Anxo Carro.



Hora: 21:00