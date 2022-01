El Zaragoza negocia con el Almería por Juan Villar

''El mercado está cerrado''. Esa frase pronunciada por Rubi en la rueda de prensa previa al partido contra el Eibar, se puede convertir en traicionera. Aún queda algo menos de una semana para que finalice el mercado de fichajes invernal. En el Almería, desde la llegada de Turki Al-Sheikh, la recta final de cada ventana de traspasos siempre se ha vivido con especial intensidad.

El buen ritmo del equipo en la primera vuelta de la temporada hacía pensar a todos que el conjunto rojiblanco únicamente se reforzaría con uno o dos fichajes en posiciones peor cubiertas o con menor fondo de armario. Es el caso, por ejemplo, del pivote defensivo, para el cual solo estaba César de la Hoz como hombre insignia.

Por ese mismo motivo, la dirección deportiva encabezada por Joao Gonçalves firmaría a Íñigo Eguaras, centrocampista del Zaragoza que no estaba contando con minutos bajo las órdenes de un ex entrenador del Almería, Juan Ignacio Martínez.

Sin embargo, los malos resultados de la segunda vuelta, influenciados claramente por una plaga de bajas, un brote de covid y la convocatoria de Sadiq Umar con Nigeria a la Copa de África, pueden hacer dar un giro de 180 grados a las primeras intenciones de los indálicos.

Con Sadiq Umar ya de vuelta esta semana tras la eliminación de Nigeria, la normalidad parece instaurarse en el seno del club rojiblanco. Si bien es cierto que esta crisis está dejando ver las costuras de la plantilla almeriense: no hay garantías de un recambio para el puesto de central a la espera de Carriço; no hay un segundo delantero que pueda acumular minutos sin peligro de lesión; Appiah no está terminando de convencer€

El margen salarial del que dispone el Almería, como reconoció Rubi en rueda de prensa, no permite demasiadas florituras. Si bien es cierto que todo esto se arreglaría con alguna operación de salida o de renovación, para reducir los costes de amortización del fichaje de algún futbolista.

Según informa El Heraldo de Aragón, el jugador que podría estar más cerca de hacer las maletas y marcharse de la disciplina del Almería es Juan Villar. El Real Zaragoza está interesado en la contratación del delantero onubense, que acaba de salir de una lesión que le ha mantenido apartado de la competición gran parte del mes de enero.

No es la primera vez que el Zaragoza bajo la dirección deportiva de Miguel Torrecilla pregunta por Villar: ya lo hizo precisamente en el mercado invernal de la pasada campaña. En aquel momento, el rendimiento de Villar no convencía en la dirección deportiva almeriense, pero el hecho de que Sadiq Umar no tuviera suplente hizo que se desechara esta opción por parte de los indálicos.

Parece muy probable que el desenlace de esta operación no se dé hasta las últimas horas del periodo de fichajes, el día 31 de enero. El Zaragoza asumiría la ficha de Juan Villar lo que resta de temporada y el Almería podría tener espacio salarial para acometer un fichaje en la delantera para sustituir al onubense, que ha disputado únicamente 136 minutos con la zamarra rojiblanca esta temporada.