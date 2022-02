El ex del Almería que tiene denunciado al Betis y que intenta volver a ser futbolista en Oviedo gracias al favor de Borja Bastón.

El zaguero, que no ha vuelto a jugar desde que dejara el Almería, ultima su recuperación

Un derbi regional contra el Málaga CF, como el que la UD Almería disputó el pasado fin de semana, fue el último encuentro en el que participó Francis Guerrero. Nos remontamos a julio de 2020; un empate a cero en Los Juegos Mediterráneos en el que el lateral izquierdo de Coín disputó los 90 minutos. Desde entonces no ha vuelto a rascar bola en partido oficial.

El zaguero, con unos problemas crónicos en su rodilla, volvería al Betis, una vez que el Almería no consiguiera el ascenso a Primera y, por tanto, no tuviera que ejercer la opción de compra obligatoria que tenía sobre él a cambio de dos millones de euros. Su dolencia en la rodilla derecha le impedían disponer de continuidad, por lo que el Betis anunció su desvinculación de manera unilateral en octubre de 2020, pese a tener tres año más de contrato por delante (hasta junio de 2023). Unas formas que el zaguero no entendió y por el que denunció a la entidad verdiblanco ante la Justicia por despido improcedente.

Francias Guerrero viene sufriendo desde antes de su etapa como jugador de la UD Almería un problema crónico en su rodilla que le privaba de la regularidad que requiere un deportista de élite. Los tratamientos conservadores a los que había sido sometido no curtían efecto y su decisión fue pasar por el quirófano, como acabaría haciendo en noviembre del citado año, una vez que el Betis ya lo hubiera rescindido.

La idea del futbolista era la de rescindir el contrato de mutuo acuerdo, renunciando a parte del dinero firmado, mientras que los rectores éticos optaron porque el futbolista se acogiera a la invalidez por la rodilla y cobrara el seguro por ello. Esa vía, en cambio, acababa con su carrera como profesional. Francis no aceptó y la solución al problema está en manos de los juzgados desde entonces.

Tras pasar por el quirófano, Francis Guerrero comenzó una dura recuperación en Málaga y Sevilla que, ahora, le ha llevado hasta Oviedo, donde está trabajando en El Requexón junto al readaptador Michi Menéndez. A sus 25 años, el malagueño, quien disputara ocho partidos con la UD Almería, se encuentra sin equipo y en busca de un nuevo reto deportivo que le permita volver a sentirse futbolista, de ahí que todas las miradas apunten a la posibilidad de que acabe firmando por el Oviedo, undécimo clasificado en Segunda división.

El pasado jueves se le pudo ver charlando con el director deportivo, Rubén Reyes, y Ziganda, lo que ha despertado los rumores sobre una posible incorporación inmediata al Oviedo. Sin embargo, fuentes del club aseguran a ESTADIO Deportivo que "no"; simplemente "está recuperándose con los servicios médicos del club".

Desde el entorno del futbolista, además, aseguran a la redacción de este diario que están analizando en qué nivel ha quedado el joven zaguero tras su larga recuperación, estando durante algo más de un mes a prueba con el primer plantel bermellón para, luego, ver qué ocurre con su futuro y analizar las opciones que hay sobre la mesa. El hecho de que Francis comparta representante con Borja Bastón, según ciertas fuentes, también tendría mucho que ver con su presencia en tierras ovetenses.

No será su periodo a prueba con el Oviedo el único acontecimiento importante para su futuro que afronte Francis, estando prevista también su vista en los juzgados con el Betis. Así lo manifiestan a ED desde su entorno, donde apuntan a abril o mayo como fecha para que las partes se den cita ante la Justicia, estando el caso en manos de un abogado laboralista. En primera instancia había intención de que se llevara a cabo el pasado verano, aunque la pandemia lo ha retrasado todo. Será en ese momento cuando se resuelva su situación contractual, después de haber denunciado al Betis por incumplimiento de un contrato que tenía firmado hasta 2023.

Francias llegó al Betis en 2014 en categoría juvenil y ascendió al primer equipo de la mano de Quique Setién, con el que llegó a jugar 36 partidos en Primera división y con el que, incluso, fue convocado con la selección española sub 21. Sus problemas de rodilla, luego, le llevaron hasta Almería, donde, por el momento, ha finalizado una carrera como profesional que, ahora, intenta reconducir en Oviedo€ y en los juzgados.