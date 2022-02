Almería - Fuenlabrada: los indálicos se ven las caras con su particular némesis (previa, horario y posibles alineaciones)

El Almería recibe al Fuenlabrada este viernes a las 21:00 horas en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, con la posibilidad de cerrar un mes de febrero perfecto

La UD Almería se medirá este viernes en el Estadio de los Juegos Mediterráneos al Fuenlabrada, en el partido que abrirá la jornada 29 de LaLiga Smartbank. Esta vez el conjunto dirigido por Joan Francesc Ferrer 'Rubi' podrá meter una presión a sus rivales en la lucha por el ascenso a Primera división. Eso sí, delante estará un Fuenlabrada que no se le ha dado especialmente bien en los últimos años al club indálico.

Bajas importantes en un Almería de dulce



Este será el segundo partido consecutivo que dispute el Almería en su feudo, tras el enfrentamiento que resultó en victoria ante el Mirandés. La importancia de vencer en este duelo sería la de encadenar cuatro victorias consecutivas, recuperando las buenas sensaciones de la primera vuelta. De esta manera, el conjunto rojiblanco busca completar un mes de febrero perfecto, todo lo contrario que el mes de enero negro en cuanto a resultados.



El club indálico llegará, eso sí, con varias bajas importantes en el esquema habitual que plantea Rubi. No estará disponible por sanción César de la Hoz, tras ver la quinta tarjeta amarilla de la temporada la jornada pasada. Además, se perderán este choque los lesionados Lucas Robertone y Chumi, que se suman a la baja de larga duración de Juanjo Nieto.



Se plantean varias dudas razonables a Rubi, aunque la más delicada es la elección del sustituto de Chumi: Carriço o Martos. Un Carriço que apenas ha competido por sus problemas con las lesiones o un Iván Martos que, a todas luces, ha demostrado no estar al nivel de una plantilla que lucha por el ascenso.



Sea como fuere, el conjunto indálico llega en un momento más que dulce gracias, en gran medida, al liderazgo de Sadiq Umar tras regresar de la Copa de África. El nigeriano ha tomado las riendas de los rojiblancos y en los últimos tres partidos ha sumado cuatro goles.

Un Fuenla necesitado ante un rival que no se le da mal



Por su parte, el Fuenlabrada visita tierras almerienses en un momento complicado en su lucha por evitar el descenso a Primera RFEF. La racha no es del todo halagüeña para los intereses de los madrileños: en los últimos cuatro partidos, no ha conocido la victoria. Además, encadena tres empates consecutivos aunque, eso sí, dos han sido contra Valladolid y Eibar.



Sergio Pellicer también contará con un grueso parte de bajas en el viaje hacia el Estadio de los Juegos Mediterráneos: Jano Velasco, Juanma Marrero, Álvaro Bravo e Iban Salvador se ausentarán por lesión además de la duda de Mikel Agu.



A pesar de la situación en la tabla, hay que recordar que los encuentros entre ambos equipos suelen ser muy igualados. De hecho, la única vez que ganó el Almería al Fuenlabrada fue la temporada pasada en el feudo rojiblanco por 3-0. Los demás enfrentamientos, hasta cuatro, se cuentan por empates. Esta misma temporada de hecho, el Fuenlabrada arañó un punto en la primera vuelta, un botín que pudo ser mayor de no ser por un gol tardío de Juan Villar.



Posibles alineaciones



UD Almería: Fernando; Pozo, Carriço, Babic, Akieme; Eguaras, Samú Costa, Puigmal; Ramazani, Sadiq, Portillo



CF Fuenlabrada: Morro; Sotillos, Tachi, Pulido, Iribas; Agu, Konaté; Pedro León, Cristóbal, Ontiveros; Bouldini



Árbitro: Víctor García Verdura (colegio catalán)



Campo: Estadio de los Juegos Mediterráneos



Hora: 21:00