El entorno de Cavani no cierra la puerta al Almería pero niega contactos

Cavani no cierra la puerta al Almería

Los primeros rumores de la temporada apuntaban a que el delantero uruguayo y el Almería habrían tenido conversaciones, algo que niegan a ESTADIO Deportivo

La UD Almería afronta uno de los mercados de verano más grandes de toda su historia. A pesar de ser el tercer ascenso de la entidad indálica a Primera División, esta es la primera vez que el Almería mira con ilusión un mercado de fichajes y con unas expectativas muy altas. Esto es debido, como no podía ser de otra manera, al poderío económico que tiene el club almeriense tras la llegada de Turki Al-Sheikh.

La capacidad económica del Almería se vio incrementada hasta niveles nunca antes sospechados en la ciudad almeriense. Turki pagó toda la deuda del Almería y realizó una ampliación de capital de 30 millones de euros, además de atraer nuevos patrocinadores provenientes del país natal del propietario del Almería, Arabia Saudí. Sin embargo, la inversión real fue muy comedida a la postre, debido al férreo control económico por LaLiga y apenas incrementó el límite salarial del Almería esta temporada. De hecho, el Almería esta temporada contaba con el octavo mayor límite salarial de Segunda División.

Ahora, con el ascenso a Primera, las perspectivas son muy diferentes. La capacidad de poder atraer patrocinadores se multiplicará exponencialmente y los ingresos de televisión serán ampliamente superiores que los que hasta ahora percibía la UD Almería. Tampoco es nada descartable que el jeque saudí inyecte una nueva cantidad de dinero de su propio patrimonio para hacer al Almería mucho más competitivo en la categoría de oro del fútbol español.

El Almería no ha contactado con Cavani... y el uruguayo no cierra la puerta



Por eso, se espera un mercado muy movido y la fábrica de rumores ya ha empezado a generar vínculos entre el Almería y algunos jugadores. El primero de todos fue Edinson Cavani. El delantero uruguayo se encuentra libre después de salir del Manchester United y es ahí donde han colocado al Almería, aprovechando el potencial económico que se le presupone. Según los rumores que circulan en las redes sociales, Cavani y el Almería ya habrían empezado a tener los primeros contactos, después del ascenso indálico, para la incorporación del delantero charrúa.

La realidad es que, según ha podido conocer de primera mano ESTADIO Deportivo, no ha existido ningún contacto ni ningún interés de la UD Almería en Edinson Cavani. El entorno del futbolista uruguayo niega estos rumores salidos de las redes sociales, aunque tampoco hacen ascos a un posible interés del Almería. El futbolista uruguayo no cerraría, ni mucho menos,la puerta a la opción de jugar en un proyecto deportivo como el del Almería. Todo dependería, según hemos podido saber, de las condiciones que ofreciera la dirección deportiva de Joao Gonçalves. Aunque, de momento, no ha habido ningún acercamiento ni contacto por ninguna de las dos partes.