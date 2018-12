El Valencia anuncia un plan de recuperación y descarta a Guedes ante el Manchester

El Valencia ha anunciado la programación de un plan específico de recuperación para el portugués Gonçalo Guedes y descarta que el futbolista vaya estar en condiciones de jugar este miércoles ante el Manchester United en la Liga de Campeones.



Guedes ha jugado mermado en algunos partidos como consecuencia de unos problemas de pubalgia, según ha reconocido en más de una ocasión el técnico del equipo, Marcelino García Toral, quien explicó que no se trataba de un problema a resolver ni con una intervención quirúrgica, ni con un periodo de inactividad por parte del jugador. "Dentro del plan de recuperación establecido, que incluye una interconsulta médica ya prevista, el jugador Gonçalo Guedes no se ejercitará durante los próximos dos días y, por tanto, no estará disponible para el partido del miércoles", señala el comunicado del club.



Guedes jugó en el Valencia cedido por el Paris Saint Germian en la pasada campaña y en esta se ha incorporado como fichado, aunque la negociación se cerró con la Liga ya comenzada y sin que hasta el momento el futbolista haya estado físicamente al cien por cien, lo que no le ha impedido contar con la confianza del técnico.