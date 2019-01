Alemany dice no hay "previsión" de destituir a Marcelino "a corto plazo"

Alemany dice no hay "previsión" de destituir a Marcelino "a corto plazo"

Valencia, 10 ene (EFE).- Mateu Alemany, director general del Valencia, aseguró que no hay una previsión por parte del club de destituir a corto plazo al técnico Marcelino García Toral.



Preguntado por si destituirán al técnico asturiano si no ganan al Valladolid el sábado, dijo que no iba "a entrar en el juego de las adivinanzas" pero subrayó que "el club no tiene previsión de tomar ninguna decisión a corto plazo en el terreno deportivo".



"No hay ninguna duda sobre el respaldo que tiene Marcelino y los jugadores en una situación muy complicada", dijo el directivo que apuntó que su afirmación es "suficientemente clara".



"He sido muy tajante. No tenemos ninguna previsión", insistió. Preguntado por el tiempo que abarca ese plazo dijo que "en fútbol los plazos son diferentes a la vida normal, todo va muy rápido y todo es muy inmediato y tienes que estar previsto para cualquier contingencia, en cualquier club".



En cualquier caso, subrayó que "el corto plazo no es un día, ni dos ni cinco días". El Valencia juega este sábado ante el Valladolid, el martes en Copa ante el Sporting de Gijón.



"Tenemos un gran entrenador, un gran equipo y tenemos la obligación de sacar resultados, no pensamos en nada más. Si hubiera otro escenario ya habríamos hecho cambios", señaló.



"El entrenador acaba de renovar hasta 2020 y mi deseo profundo es que cumpla su contrato e incluso que lo renueve", apuntó el directivo quien dijo también que no han "hecho contacto ni directo ni indirecto con ningún entrenador, me parecería una falta de respeto absoluto".



Alemany afirmó que habla siempre en nombre del club no en el suyo propio y explicó que aunque es el "primer ejecutivo" de la entidad cualquier gran decisión no pasa exclusivamente por su opinión y que en caso de divergencias "se solucionan mediante la discusión y cuando estamos todos de acuerdo se toma una decisión y es una decisión del club".