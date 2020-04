Florenzi: "No puedo decir qué haré la próxima temporada"

Alessandro Florenzi, lateral derecho de la AS Roma que juega desde enero cedido en el Valencia CF, es uno de los nombres vinculados desde Italia con el Sevilla FC de Julen Lopetegui de cara a la próxima temporada.

El zaguero italiano, por su parte, prefiere no cerrarse por ahora ninguna puerta, aún más en un presente tan incierto como el actual, como consecuencia del Covid-19. Así lo explica para Sky Sports Italia: "Es obvio que quiero terminar en el Valencia en el mejor de los casos, tratando de alcanzar los objetivos. Luego quiero disfrutar de unas vacaciones, si tenemos la ocasión de ello... Más tarde, ya se verá. Ya di valor al hecho de cumplir mi sueño de ser 'capitano' de la Roma, ahora me gustaría ganar algo importante".

Cedido en Valencia hasta el 30 de junio, no tiene claro Florenzi qué pasará luego. "No sé si Valencia representa solo un paréntesis. Este virus me ha enseñado a vivir día a día, disfrutando lo que tengo. Quiero pensar en el presente; no puedo decir qué haré el próximo año, si volveré a Roma o dónde estaré", apostilla.