Cillessen, baja por una lesión muscular

El portero del Valencia Jasper Cillessen sufre una lesión muscular y es baja segura para el partido de este domingo contra el Real Madrid. El guardameta internacional holandés, según dijo el club en un escueto comunicado, "sufrió en el entrenamiento del viernes una lesión del músculo recto anterior del cuádriceps de su pierna derecha".



El parte no detalla el grado de la lesión ni el tiempo de recuperación sino que indica que "será baja médica con el equipo hasta su total recuperación". La lesión de Cillessen llegó al día siguiente de que el técnico Javi Gracia probara con él en un posible equipo titular, algo que no ha pasado aún está temporada en la que aún no ha debutado con el Valencia.