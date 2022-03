Mercadeo ilegal y primeros anuncios de reventa de entradas para la final de Copa

El criterio de reparto entre sus socios utilizado por el Valencia CF posibilita que los abonados más pícaros intenten sacar tajada con su entrada para la final ante el Real Betis Balompié

El Estadio de La Cartuja acogerá el próximo 23 de abril (22:00 horas) la final de la Copa del Rey entre el Real Betis y el Valencia CF, para la que ambos equipos disfrutarán de algo más de 20.000 entradas a repartir entre sus socios.

Pese a la igualdad en el número de entradas para uno y otro equipo, tanto Betis como Valencia han optado por criterios diferentes a la hora de repartirlas. El conjunto verdiblanco 'sólo' pondrá a la venta el 85% de las localidades; es decir, un total de 17.720, algo menos de las previstas. Las 3.125 restantes se reservarán para los jugadores y el staff deportivo del club, los patrocinadores y el protocolo de la entidad, tal y como informó el Real Betis Balompié en un comunicado.

El reparto a los socios de esas 17.720 localidades disponibles será a razón de un criterio de antigüedad unipersonal, siendo nominativas y no pudiendo cederse a otra persona. Es decir, que un socio no puede comprarla para otra persona. Si alguno de los afortunados no puede o quiere ir a la final, correrá el turno para el siguiente; y así sucesivamente.

Un criterio, el del Betis, que no se parece demasiado al tomado por el Valencia CF. El conjunto che también premiará la asistencia y la antigüedad de sus abonados. La gran diferencia, en cambio, es que las entradas serán nominativas, pero no necesariamente el asistente a la final deberá ser el titular del abono. Podrá indicar el nombre de otra persona al adquirirla y, por tanto, cederle el privilegio de asistir a la final de la Copa del Rey entre Valencia CF y Real Betis en La Cartuja.

La peculiaridad del criterio valencianista, lógicamente, no ha caído del todo bien entre la afición verdiblanca, donde se ven más limitados. Tampoco ha escapado dicho criterio a la picardía, habiendo aparecido ya el mercadeo ilegal de entradas para la final, algo que intentaba evitar a toda costa el Betis, de ahí su postura a la hora de repartir.

Con la fórmula empleada por el Valencia CF, en cambio, es más complicado de controlar. Por ello, ya son varios los anuncios que pueden encontrarse por la red al respecto. "Vendo tres pintauñas rojos y regalo tres entradas para la final de Copa del Rey en Sevilla... 550 euros cada una, si me compras tres, precio especial", dice uno de ellos, tal y como desvela Superdeporte.



El precio de las entradas en la reventa se eleva hasta los 250 euros, más el precio nominal, y los 500 euros por entrada. Un auténtico negocio que, en tiempo de crisis, quieren aprovechar los más astutos. Conociéndose la prohibición de revender entradas, es muy habitual también ver anuncios con el clásico truco de vendo pinturas o "dos bolis BIC" como excusa para regalar las entradas.

La reventa ilegal de entradas para la final de la Copa del Rey en Sevilla que ha enfadado aún más a los seguidores del Valencia CF que se han quedado fuera, bajo la condición de tener un mínimo de ocho años de carné. La antigüedad solicitada, lógicamente, ha dejado fuera del corte a los más jóvenes, que ahora están tirando de imaginación y de reventa para intentar asistir, pese a los riesgos legales que ello pueda conllevar tanto para el que revende como para el que compra.