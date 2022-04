Ruibal, sobre las entradas de la final de Copa: "Con las que tengo, no tengo ni para pipas"

En Valencia toman como ejemplo al jugador del Betis para seguir quejándose del reparto de entradas para la final de la Copa del Rey ante el Valencia CF

El próximo 23 de abril se llevará a cabo en el Estadio de La Cartuja la final de la Copa del Rey entre el Valencia CF y el Real Betis Balompié en una cita histórica que, como suele se habitual en este tipo de acontecimientos, no llueve a gusto de todos en lo que al reparto de entradas se refiere.

Todos, béticos y valencianistas, quieren acudir a la cita. Ninguno de sus aficionados quieren perderse la posibilidad de ver en directo a su equipo levantar un nuevo título. De ahí que hayan sido muchas las críticas, tanto en el Heliópolis como en Valencia, en lo que al reparto de entradas se refiere. Ambos conjuntos han optado por el criterio de la antigüedad como tónica dominante, aunque tanto Betis como Valencia CF han acabado tomando decisiones diferentes al respecto, reservando también, como suele ser habitual, entradas para sus compromisos comerciales, plantilla, cuerpo técnico...



"De manera oficial tengo cinco entradas y el resto tengo que pagarlas", dice el jugador del Betis

Es decir, que el reparto de entradas no ha estado exento de polémica tanto en el Betis como en el Valencia CF. Especialmente en el conjunto che, donde el cabreo es monumental después de que algo menos de un millar de aficionados que cumplían con los criterios establecidos de antigüedad y asistencia no hayan podido pillar sitio para La Cartuja. De ahí que ahora se hagan eco, también, de la presumible queja de un jugador del Betis por la falta de entradas. Se trata de Aitor Rubial, quien, según unas palabras recogidas por Superdeporte, también se ha quedado corto de entradas para los suyos, lo que le ha generado un problema: "Me gustaría tener muchas más entradas. Ahí estamos rascando porque, con las que tengo, no tengo ni para pipas. Ojalá pudiéramos conseguir todas las que queremos. De manera oficial tengo cinco entradas y el resto tengo que pagarlas".

El Betis está cuajando una excelente temporada a las órdenes de Manuel Pellegrini. Un curso al que los verdiblancos quieren ponerle el broche ganando un Copa del Rey 17 años después de haberlo conseguido por última vez. Ruibal es uno de esos protagonistas del gran año del Betis, habiéndose asentado en el primer equipo verdiblanco con Manuel Pellegrini como entrenador.

En la disciplina verdiblanco desde diciembre de 2015, y tras pasar por las categorías inferiores y jugar en préstamo en varios clubes, se asentó en la 20/21 como bético, renovando hasta 2025. Este curso acumula 30 partidos, en los que suma un gol y dos asistencias.